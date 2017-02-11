〈中部〉一家3口愛收藏 家像懷舊博物館
2017-02-11
記者丁偉杰／專題報導
「有共同收藏懷舊品的興趣與話題，是家人維持感情溫度的方法之一！」郭裕良、李慧萍夫妻與兒子郭哲雄，都喜歡收藏老東西，家中宛如小型懷舊博物館，造訪郭家形同進入隧道穿越時空，讓人回味起台灣早期時光。
爸鍾情早期商品與商標
郭裕良熱中收藏，舉凡日治時期愛兒菜、軍淋丸、仁丹等成藥，及台灣早期黑松汽水、吉利果汽水、森永牛奶糖等商品或商標，錯落有致地收納在木櫃，或整齊地掛在牆上，古董富士牌霸王號自行車在他的細心照顧下，整車像新的一樣。
屋內牆上另一亮點是掛著一幅幅復刻手繪看板，「懷念的播音員」、「黃昏的故鄉」等早期電影看板中的人物，維妙維肖，栩栩如生，還有味王麵、味王味素等商號看板，讓人以為是哪位老師傅的作品，這些都是郭裕良從事代客採茶的閒餘之作，滿足幼年喜愛美術的興趣，也保留台灣五、六○年代的回憶。
郭裕良非美術科班出身，沒有深厚底子，作品皆靠自學完成，每次畫完作品，就像是與作品在對話，覺得很開心，也可以與孩子分享古早味。
李慧萍鍾情於復古剉冰機，屋內擺放二十多台「戰利品」，種類與圖騰包括富士山、飛行船、天鵝、台中慶用一號等，雖然剉冰機大都以鑄鐵打造，相當沈重，但外觀精緻，她視為一件件精巧的藝術品。
媽愛剉冰機 兒喜歡瓶罐
受到父母影響，郭哲雄從讀幼兒園就喜歡柑仔店的瓶瓶罐罐如汽水瓶，讀高職以後，一有空就到鄉下的柑仔店尋寶，曾向歇業店家一口氣買下琳瑯滿目的百貨商品、玩具公仔等，收藏對他來說是熱情與使命感。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
入冬最強寒流 男子拜拜後猝死
入冬最強的寒流報到，三十八歲男子從北部開車到的竹山紫南宮拜拜，拜好在樹下休息即倒地不起，死因疑與心臟有關。佑民醫院急診室主任王斯弘表示，寒流來襲，有心血管疾病的人一定要注意保暖，心肌梗塞發作前會有先兆…
網友回應
熱門新聞
- 一夜數震！台南最大震度6級 一度大停電
- 一陣天搖地動！茄萣民眾尖叫奪門而出、狗兒狂吠
- 嘉縣府運送犬貓46隻慘死案 監院糾正
- 米其林一星品牌餐飲 台灣再添兩家─和億生活集團即將引進日 「Tsuta蔦」拉麵、星「了凡Hawker Chan」小販
- 這波寒流好猛 全台逾40人天冷不適猝死
- 女神卡卡熱戀超級經紀人 自拍洩戀情
- 張泰山傳道：做自己的教練
- 小小說 來到三十歲
- 瑞士公主辛吉絲 現役名人堂傳奇
- 地震通報像鬧鐘一樣響 高雄市民超有感
- 台南凌晨6級強震 市民嚇醒「比去年那次還強」
- Roxy早春系列 叛逆又復古
- 魏少26度大三元 史上第3狂
- 2017台灣燈會 大同寶寶強棒出擊
- 凌晨1:12地震 南投地區明顯搖晃
- 美中軍機南海「相遇」 僅距305公尺
- 台股增溫 中止MSCI連13降
- Uber暫停服務 交部︰參與收費派遣 就違法
- 南蜂炮昨開炸 5萬遊客就要「蜂」狂
- 自由廣場》獵人非常上訴直播
- 殷仔建仔備戰 都在佛州動起來
- 名人房產淪法拍 背後都有故事
- 姊妹各自努力 職業路更長遠
- 義渠王好Man 王溢正開「鬍」
- 裘德洛獨坐沙丘 大演時尚穿越劇
- 主席選舉全民調 吳敦義：會被民進黨灌票
- 焦點評論》美國一中政策 ≠ 中國一中原則
- IDF之父追思會 4上將覆蓋國旗
- 運將遭醉女控繞車詐財 衛星路線圖還他清白
- 周儀翔飆21分 達新穩坐龍頭
- 表姊接勞動部 小英事後才知好意外
- 李國毅餵食連俞涵 破不合傳聞
- 自由廣場》一例一休更過勞
- 豪練寒冰掌 預告籃網滅火？
- 費德勒小威廉絲奪冠錶情
- 黑心工廠排戴奧辛 首例公共危險罪起訴
- 魏如萱化身藝妓 大玩FUNK
- 真言社 痛
- 菲型男主持人 吃透全台 招牌節目取景 社群分享獲共鳴
- 美日共同聲明 確認美日安保及於釣魚台
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉一家3口愛收藏 家像懷舊博物館
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分