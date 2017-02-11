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〈中部〉一家3口愛收藏 家像懷舊博物館

2017-02-11

記者丁偉杰／專題報導

「有共同收藏懷舊品的興趣與話題，是家人維持感情溫度的方法之一！」郭裕良、李慧萍夫妻與兒子郭哲雄，都喜歡收藏老東西，家中宛如小型懷舊博物館，造訪郭家形同進入隧道穿越時空，讓人回味起台灣早期時光。

爸鍾情早期商品與商標

郭裕良熱中收藏，舉凡日治時期愛兒菜、軍淋丸、仁丹等成藥，及台灣早期黑松汽水、吉利果汽水、森永牛奶糖等商品或商標，錯落有致地收納在木櫃，或整齊地掛在牆上，古董富士牌霸王號自行車在他的細心照顧下，整車像新的一樣。

屋內牆上另一亮點是掛著一幅幅復刻手繪看板，「懷念的播音員」、「黃昏的故鄉」等早期電影看板中的人物，維妙維肖，栩栩如生，還有味王麵、味王味素等商號看板，讓人以為是哪位老師傅的作品，這些都是郭裕良從事代客採茶的閒餘之作，滿足幼年喜愛美術的興趣，也保留台灣五、六○年代的回憶。

郭裕良非美術科班出身，沒有深厚底子，作品皆靠自學完成，每次畫完作品，就像是與作品在對話，覺得很開心，也可以與孩子分享古早味。

李慧萍鍾情於復古剉冰機，屋內擺放二十多台「戰利品」，種類與圖騰包括富士山、飛行船、天鵝、台中慶用一號等，雖然剉冰機大都以鑄鐵打造，相當沈重，但外觀精緻，她視為一件件精巧的藝術品。

媽愛剉冰機 兒喜歡瓶罐

受到父母影響，郭哲雄從讀幼兒園就喜歡柑仔店的瓶瓶罐罐如汽水瓶，讀高職以後，一有空就到鄉下的柑仔店尋寶，曾向歇業店家一口氣買下琳瑯滿目的百貨商品、玩具公仔等，收藏對他來說是熱情與使命感。

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  • 家中宛如懷舊博物館，郭裕良熱中收藏老東西，老婆李慧萍鍾情收藏復古挫冰機，兒子郭哲雄從柑仔店買來收藏的百貨商品、玩具公仔。（記者丁偉杰攝）

    家中宛如懷舊博物館，郭裕良熱中收藏老東西，老婆李慧萍鍾情收藏復古挫冰機，兒子郭哲雄從柑仔店買來收藏的百貨商品、玩具公仔。（記者丁偉杰攝）

  • 李慧萍鍾情收藏復古挫冰機。（記者丁偉杰攝）

    李慧萍鍾情收藏復古挫冰機。（記者丁偉杰攝）

  • 兒子郭哲雄從柑仔店買來收藏的百貨商品、玩具公仔。（記者丁偉杰攝）

    兒子郭哲雄從柑仔店買來收藏的百貨商品、玩具公仔。（記者丁偉杰攝）

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