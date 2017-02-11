〈中部〉（雲林）反空污遊行 環團邀李進勇一起走

2017-02-11

〔記者詹士弘／雲林報導〕「反空污． 抗暖化．要健康」，二一九將舉辦全國反空污大遊行！台灣健康空氣行動聯盟昨天至縣府邀請縣長李進勇參與反空污遊行，強調雲林空污嚴重，崙背PM2.5超標全年無休；環保局長林長造表示已努力改善，去年雲林PM2.5平均濃度降幅全國第一。

崙背PM2.5 全年都超標

台灣健康空氣行動聯盟表示，雲林縣府第一次辦台灣燈會，以友善大地做為主軸，強調人與土地、農業與土地的友善關係，但雲林縣PM2.5細懸浮微粒濃度排名全國第一，包括台西、麥寮、崙背、斗六等地，空氣品質監測站的紀錄不是警戒橘就是危險紅；其中崙背鄉PM2.5超標更是全年無休。

行動聯盟強調，雲林有東南亞最大的石化廠及世界第五大的燃煤發電廠，鄰近北邊有彰濱工業區和世界第一大燃煤的台中發電廠，都是排放有害健康空氣的污染源，所以聯盟才會邀請雲林縣大家長李進勇及蘇治芬、劉建國和張麗善三名立委及縣議會全體議員，一起到台中參加二一九反空污大遊行。

副縣長丁彥哲代表接下邀請函，強調呼吸乾淨空氣是大家共同願望，縣長的立場與環保團體一致，至於用什麼方式參與活動，將等縣長指示。

雲林環保局︰污染降幅 全國最大

林長造表示，雲林縣去年PM2.5濃度每立方米降低四．八微克，降幅全國最大；另空氣不良日也由一○三年的一百廿六天，減少到一○五年的四十一天。