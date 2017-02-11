〈中部〉（雲林）反空污遊行 環團邀李進勇一起走
2017-02-11
〔記者詹士弘／雲林報導〕「反空污． 抗暖化．要健康」，二一九將舉辦全國反空污大遊行！台灣健康空氣行動聯盟昨天至縣府邀請縣長李進勇參與反空污遊行，強調雲林空污嚴重，崙背PM2.5超標全年無休；環保局長林長造表示已努力改善，去年雲林PM2.5平均濃度降幅全國第一。
崙背PM2.5 全年都超標
台灣健康空氣行動聯盟表示，雲林縣府第一次辦台灣燈會，以友善大地做為主軸，強調人與土地、農業與土地的友善關係，但雲林縣PM2.5細懸浮微粒濃度排名全國第一，包括台西、麥寮、崙背、斗六等地，空氣品質監測站的紀錄不是警戒橘就是危險紅；其中崙背鄉PM2.5超標更是全年無休。
行動聯盟強調，雲林有東南亞最大的石化廠及世界第五大的燃煤發電廠，鄰近北邊有彰濱工業區和世界第一大燃煤的台中發電廠，都是排放有害健康空氣的污染源，所以聯盟才會邀請雲林縣大家長李進勇及蘇治芬、劉建國和張麗善三名立委及縣議會全體議員，一起到台中參加二一九反空污大遊行。
副縣長丁彥哲代表接下邀請函，強調呼吸乾淨空氣是大家共同願望，縣長的立場與環保團體一致，至於用什麼方式參與活動，將等縣長指示。
雲林環保局︰污染降幅 全國最大
林長造表示，雲林縣去年PM2.5濃度每立方米降低四．八微克，降幅全國最大；另空氣不良日也由一○三年的一百廿六天，減少到一○五年的四十一天。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
入冬最強寒流 男子拜拜後猝死
入冬最強的寒流報到，三十八歲男子從北部開車到的竹山紫南宮拜拜，拜好在樹下休息即倒地不起，死因疑與心臟有關。佑民醫院急診室主任王斯弘表示，寒流來襲，有心血管疾病的人一定要注意保暖，心肌梗塞發作前會有先兆…
網友回應
熱門新聞
- 一夜數震！台南最大震度6級 一度大停電
- 一陣天搖地動！茄萣民眾尖叫奪門而出、狗兒狂吠
- 嘉縣府運送犬貓46隻慘死案 監院糾正
- 米其林一星品牌餐飲 台灣再添兩家─和億生活集團即將引進日 「Tsuta蔦」拉麵、星「了凡Hawker Chan」小販
- 這波寒流好猛 全台逾40人天冷不適猝死
- 女神卡卡熱戀超級經紀人 自拍洩戀情
- 張泰山傳道：做自己的教練
- 小小說 來到三十歲
- 瑞士公主辛吉絲 現役名人堂傳奇
- 地震通報像鬧鐘一樣響 高雄市民超有感
- 台南凌晨6級強震 市民嚇醒「比去年那次還強」
- Roxy早春系列 叛逆又復古
- 魏少26度大三元 史上第3狂
- 2017台灣燈會 大同寶寶強棒出擊
- 凌晨1:12地震 南投地區明顯搖晃
- 美中軍機南海「相遇」 僅距305公尺
- 台股增溫 中止MSCI連13降
- Uber暫停服務 交部︰參與收費派遣 就違法
- 南蜂炮昨開炸 5萬遊客就要「蜂」狂
- 自由廣場》獵人非常上訴直播
- 殷仔建仔備戰 都在佛州動起來
- 名人房產淪法拍 背後都有故事
- 姊妹各自努力 職業路更長遠
- 義渠王好Man 王溢正開「鬍」
- 裘德洛獨坐沙丘 大演時尚穿越劇
- 主席選舉全民調 吳敦義：會被民進黨灌票
- 焦點評論》美國一中政策 ≠ 中國一中原則
- IDF之父追思會 4上將覆蓋國旗
- 運將遭醉女控繞車詐財 衛星路線圖還他清白
- 周儀翔飆21分 達新穩坐龍頭
- 表姊接勞動部 小英事後才知好意外
- 李國毅餵食連俞涵 破不合傳聞
- 自由廣場》一例一休更過勞
- 豪練寒冰掌 預告籃網滅火？
- 費德勒小威廉絲奪冠錶情
- 黑心工廠排戴奧辛 首例公共危險罪起訴
- 魏如萱化身藝妓 大玩FUNK
- 真言社 痛
- 菲型男主持人 吃透全台 招牌節目取景 社群分享獲共鳴
- 美日共同聲明 確認美日安保及於釣魚台
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉（雲林）反空污遊行 環團邀李進勇一起走
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分