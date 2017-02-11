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〈中部〉（嘉市）嘉興宮春節送彩券 4年3度中百萬

2017-02-11

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕這間廟財氣真旺！嘉義市嘉興宮四年前開始在除夕夜送大樂透彩券，給參與正月初一子時開廟門的信眾，前三年已有兩次中獎加碼獎一百萬元的紀錄，今年新增「點平安發財燈」送彩券，又中獎一百萬元，四年內三度中大獎，信眾嘖嘖稱奇，售出大獎的彩券行老闆也到廟裡貼紅紙、送上鞭炮祝賀。

點燈40人 不知誰是幸運兒

嘉興宮主委吳樹根說，四年前接任後每年除夕夜都準備二百張大樂透，發給前來參與初一開廟門的信眾，第一年就有人中獎一百萬元，前年發到剩十二張，廟方對中一百萬元，部分做為廟務基金，其餘關懷社區弱勢家庭。

今年廟方照往例送大樂透彩券，吳樹根事先到吳鳳北路喜來樂彩券行預購彩券，除夕夜發出二百張，初一開獎後沒人中，但廟方今年新增「點平安發財燈」送大樂透彩券，每一點燈者兩張，共發出八十張，初五開獎後，吳接到彩券行許姓老闆電話通知，該店開出一百萬元大獎，「很有可能是你買走的。」

許說，營運半年來首度開出大獎，吳樹根來預購彩券，在他印象中是買最多的顧客，初五過後，他特地前往廟裡貼紅紙並送上鞭炮祝賀。

廟方為昭公信，連日請義工打電話，通知四十名點燈信眾，希望幸運兒提供中獎彩券影本給廟方存放，目前仍有幾人聯絡不上，廟方持續通知；信眾接到電話的反應不一，有人這才想起要兌獎，也有人要把彩券找出來重兌一次。

彩券過爐加持 放神明衣內

「王爺公有靈驗！」吳樹根說，買彩券前，他都會向廟裡奉祀的吳府千歲、延平郡王等神明拜拜，以取得靈感，歷次彩券都在不同家彩券行預購，買回後就過爐加持，並放在神明衣內，待時間到，再拿出來發放給信眾。

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  • 嘉義市嘉興宮今年送大樂透彩券，又傳出中獎100萬元，廟方主委吳樹根尋找幸運兒提供彩券影印本。（記者丁偉杰攝）

    嘉義市嘉興宮今年送大樂透彩券，又傳出中獎100萬元，廟方主委吳樹根尋找幸運兒提供彩券影印本。（記者丁偉杰攝）

  • 嘉義市嘉興宮今年送大樂透彩券，又傳出中獎100萬元，廟方主委吳樹根尋找幸運兒提供彩券影印本。（記者丁偉杰攝）

    嘉義市嘉興宮今年送大樂透彩券，又傳出中獎100萬元，廟方主委吳樹根尋找幸運兒提供彩券影印本。（記者丁偉杰攝）

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