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〈中部〉竹市南寮大道 下月底動工

2017-02-11

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市東西向快速公路延伸到南寮漁港南寮大道新建道路工程，經營建署規劃設計，將克服漂砂問題與平移重建保留舊港水閘門，已上網發包，預計三月底動工、明年六月底完工，屆時民眾可從東西向快速公路直接進入南寮漁港的港區內，提高南寮交通與觀光效益。

明年六月底完工 銜接到漁港內

新竹市政府工務處副處長曾嘉文說，這條全長六百多公尺、寬十八公尺的南寮大道，總經費約兩億元，將從東西向快速公路銜接到南寮漁港的港區內。

曾嘉文說，很多駕駛及遊客反映從東西向快速公路下新竹市後，無法銜接到港區內，須繞行東大路進入南寮漁港，塞車問題依舊，因此市府向營建署提案，爭取從快速公路下新竹市路段銜接到南寮漁港內的新港北路，獲營建署同意興建。

不過卻面臨道路中央有四十三年歷史的南寮舊港水閘門建物阻隔，且沿岸有嚴重漂砂問題，使得在規劃設計上面臨不少困難，包括克服漂砂問題與取得當地漁民同意，把具歷史價值及文化意義的舊水閘門平移重建。

重建水閘門 築小堤防擋漂砂

曾嘉文說，新竹南寮漁港，東北季風來臨時，漂砂問題嚴重，因此工程設計上曾討論要築大型擋砂牆，不過礙於道路安全，將改採堤防共構方式築小堤防阻擋漂砂，減輕對道路交通安全的影響。

此外，原本營建署將拆除舊港水閘門，但地方居民和市議員李妍慧等人強力主張保留，營建署已同意平移重建，未來會施做三公尺寬的木棧道做為觀景平台，提供解說告示牌，讓遊客觀賞水閘門啟動情形，並保留討海人的舊時回憶，見證南寮漁港的變遷。

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  • 具有歷史意義的舊水閘門將會平移重建，也會有觀賞平台，見證南寮討海人的故事。（記者洪美秀攝）

    具有歷史意義的舊水閘門將會平移重建，也會有觀賞平台，見證南寮討海人的故事。（記者洪美秀攝）

  • 營建署將施做小堤防來阻隔漂砂，減輕漂砂對交通道路的影響。 （記者洪美秀攝）

    營建署將施做小堤防來阻隔漂砂，減輕漂砂對交通道路的影響。 （記者洪美秀攝）

  • 營建署將施做小堤防來阻隔漂砂，減輕漂砂對交通道路的影響。 （記者洪美秀攝）

    營建署將施做小堤防來阻隔漂砂，減輕漂砂對交通道路的影響。 （記者洪美秀攝）

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