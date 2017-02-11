〈中部〉中彰合作 受理跨區法律服務案件
2017-02-11
〔記者蘇金鳳／台中報導〕由於許多彰化縣民跨區到台中市工作，為了方便兩縣市民眾，中市法制局與彰化縣政府合作，將受理兩縣市跨區案件，讓兩地民眾可在地申辦法律相關案件，並加入中彰律師群，讓服務更升級。
中市法制局與彰化縣政府十日於市政大樓聯合舉辦「中彰法律行動專車會師」記者會，副市長林依瑩與彰化縣副縣長陳善報共同簽署中彰法律行動專車會師宣示看板，宣告兩縣市跨域服務正式開跑。
林依瑩表示，中彰法律行動專車服務是落實「跨域治理」的一環，期盼未來將服務擴及南投、苗栗，實踐中部共同治理。
台中市與彰化縣均各自推動法律行動專車，自今年起，中市法制局法律行動專車2.0版在律師公會協助下，加入律師提供法律諮詢，並實施「到里服務」政策，讓服務更貼近偏鄉民眾。
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