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〈中部〉入冬最強寒流 男子拜拜後猝死

2017-02-11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕入冬最強的寒流報到，三十八歲男子從北部開車到的竹山紫南宮拜拜，拜好在樹下休息即倒地不起，死因疑與心臟有關。佑民醫院急診室主任王斯弘表示，寒流來襲，有心血管疾病的人一定要注意保暖，心肌梗塞發作前會有先兆，因此若感覺胸悶、胸痛，並有左肩、下巴等反射性疼痛，要馬上就醫。

這名林姓男子九日開車從基隆到南投縣竹山鎮的紫南宮拜拜，中午拜好後即坐在樹下休息，但一下子就倒地，送醫仍不治，南投檢方會同法醫昨相驗後，家屬透露該男有高血壓病史，死因疑與心臟疾病有關。

草屯鎮佑民醫院副院長兼急診室主任王斯弘表示，心肌梗塞等心臟疾病患者的年齡層一直在下降，所以年輕族群也不能對心血管疾病掉以輕心。有三高病史等心血管疾病患者，不管是否年輕，都須規則服藥，不要以為服藥一段時間血壓正常就停藥，因為血壓正常是服藥的結果而非病好了。

另外，氣溫驟降則要做好保暖工作，以免血管遇冷收縮影響血流而發病。而老年人則在寒流來襲時，除做好保暖，非必要也儘量不要出門。

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入冬最強寒流 男子拜拜後猝死

入冬最強的寒流報到，三十八歲男子從北部開車到的竹山紫南宮拜拜，拜好在樹下休息即倒地不起，死因疑與心臟有關。佑民醫院急診室主任王斯弘表示，寒流來襲，有心血管疾病的人一定要注意保暖，心肌梗塞發作前會有先兆…

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