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〈中部〉百香果「戴高帽」 埔里大坪頂奇景

2017-02-11

〔記者佟振國、張聰秋／彰投報導〕去年霸王級寒流讓全台農業損失慘重，入冬首波寒流來勢洶洶，南投縣埔里鎮合成里大坪頂蔬果專區農民不敢掉以輕心，為正在發芽生長的百香果苗套上塑膠袋，就像為嫩芽戴上一頂高帽子，成田間特殊景觀。

埔里鎮是全國百香果最大產區，去年寒流導致第一期百香果產期延後與大減產，農曆年前產期結束後，全區的百香果砍除重新栽種新苗，正值發芽生長階段，許多果苗上方都多了一個像是錐狀的小帽子，其實正是農民的抗寒妙方。

也有甘蔗園的四周圍起黑色織網，以防冷冽的寒風吹拂，至於下週就是西洋情人節，玫瑰花等切花的需求量增加，碰上寒流來襲，花農也加緊採收出貨。

彰化縣芳苑、大城等沿海鄉鎮，養殖漁業以吳郭魚和虱目魚為大宗，這類魚很怕冷，六度以下低溫，魚兒「凍未條」就可能一夕翻白肚凍斃，漁民防範未然，紛紛在漁塭北側搭蓋防風棚，同時加強越冬溝的保溫、防寒和加溫，做好必要的防範措施。

彰化縣的稻農、菜農及果農也不敢掉以輕心，正值一期稻作插秧期，部分稻農乾脆暫停插秧，等寒流過後再行插秧，已插秧的農田，稻農們冒著寒風下田灌水放流，藉由灌溉保溫。

彰化縣內菜田栽培冬季裡作以耐寒蔬菜為主，除非低溫下探到三度以下，如去年霸王級寒流，就會很容易發生凍傷情況，菜農在田間灌水及畦面覆蓋塑膠布、稻草等，維持土壤溫度，或在菜園北面架設防風網，減低冷風吹襲。

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  • 南投縣埔里鎮大坪頂百香果苗株正長出新芽，寒流來襲，農民特別為新芽套上塑膠袋抗寒。（記者佟振國攝）

    南投縣埔里鎮大坪頂百香果苗株正長出新芽，寒流來襲，農民特別為新芽套上塑膠袋抗寒。（記者佟振國攝）

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