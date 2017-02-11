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〈中部〉頂寒流捕鰻苗 一夜抓不到百隻

2017-02-11

芳苑濱海體感溫度六度

〔記者陳冠備／芳苑報導〕寒流來襲，全台氣溫急降，不少人只想窩在家裡不出門，然而彰化芳苑卻有漁民不畏低溫，趁著入夜後退潮，趕緊到海上捕捉鰻苗，想趁機賺上一筆，不過這波寒流挾帶強風，不少鰻苗不是被嚇跑就是損傷，一整夜下來抓不到百隻，讓漁民大嘆「錢難賺」。

九日寒流抵達首夜，彰化濱海溫度驟降到八度，海面來到平均八級風力，體感溫度更只剩下六度，雖然冷風颼颼卻激起芳苑漁民走入大海的鬥志，芳苑漁民施喜與友人趁著晚上9點漲潮之前，配戴頭燈身著青蛙裝，手持捕魚工具，騎機車深入潮間帶一公里處，準備抓有海岸黑金之稱的「鰻魚苗」。

施喜指出，每年十一月到二月底是鰻苗捕撈期，小鰻魚利用冬季黑潮洋流，從宜蘭外海逆時針方向游到彰化沿海，因此每年冬天不管氣候多冷，芳苑沿海居民每晚一定會出去補鰻苗，二十年前，一個晚上就能捕撈上萬隻，可是近年海洋環境污染增加，鰻苗一年比一年少，有時一晚捕撈還抓不到一百隻。

漁民大嘆︰「錢難賺」

施喜說，捕捉鰻苗切記不能貪抓，如果是捕撈海上的鰻苗更要把握時間，通常入海後兩～三小時，海水漲至一一○公分就要趕快撤離，不然海水一漲，淹沒海路跟溝槽，就很容易發生滅頂的危險，最重要的還要注意保暖。

施喜也說，近年政府為保護鰻苗，漁業署規定三月到十月是禁補期，因此今年鰻魚苗捕獲量有比去年增加，不過價格卻是大跌，目前盤商收購價每尾僅五十七元，他認為是台灣拒絕進口日本核災區食品，因此日本買家抵制收購所造成的影響，他無奈的說，以往一個冬天可賺取六～七十萬的年終獎金，今年卻大縮水不到十萬元，大嘆錢難賺！

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  • 漁民把捕撈的鰻魚苗收進桶子內，準備賣給魚販。（記者陳冠備攝）

    漁民把捕撈的鰻魚苗收進桶子內，準備賣給魚販。（記者陳冠備攝）

  • 芳苑漁民沿著出海口溝道，設置捕捉鰻魚苗的補網。（記者陳冠備攝）

    芳苑漁民沿著出海口溝道，設置捕捉鰻魚苗的補網。（記者陳冠備攝）

  • 寒流來襲，芳苑漁民不畏寒冷，下海捕撈鰻魚苗。（記者陳冠備翻攝）

    寒流來襲，芳苑漁民不畏寒冷，下海捕撈鰻魚苗。（記者陳冠備翻攝）

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