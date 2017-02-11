〈中部〉頂寒流捕鰻苗 一夜抓不到百隻
芳苑濱海體感溫度六度
〔記者陳冠備／芳苑報導〕寒流來襲，全台氣溫急降，不少人只想窩在家裡不出門，然而彰化芳苑卻有漁民不畏低溫，趁著入夜後退潮，趕緊到海上捕捉鰻苗，想趁機賺上一筆，不過這波寒流挾帶強風，不少鰻苗不是被嚇跑就是損傷，一整夜下來抓不到百隻，讓漁民大嘆「錢難賺」。
九日寒流抵達首夜，彰化濱海溫度驟降到八度，海面來到平均八級風力，體感溫度更只剩下六度，雖然冷風颼颼卻激起芳苑漁民走入大海的鬥志，芳苑漁民施喜與友人趁著晚上9點漲潮之前，配戴頭燈身著青蛙裝，手持捕魚工具，騎機車深入潮間帶一公里處，準備抓有海岸黑金之稱的「鰻魚苗」。
施喜指出，每年十一月到二月底是鰻苗捕撈期，小鰻魚利用冬季黑潮洋流，從宜蘭外海逆時針方向游到彰化沿海，因此每年冬天不管氣候多冷，芳苑沿海居民每晚一定會出去補鰻苗，二十年前，一個晚上就能捕撈上萬隻，可是近年海洋環境污染增加，鰻苗一年比一年少，有時一晚捕撈還抓不到一百隻。
漁民大嘆︰「錢難賺」
施喜說，捕捉鰻苗切記不能貪抓，如果是捕撈海上的鰻苗更要把握時間，通常入海後兩～三小時，海水漲至一一○公分就要趕快撤離，不然海水一漲，淹沒海路跟溝槽，就很容易發生滅頂的危險，最重要的還要注意保暖。
施喜也說，近年政府為保護鰻苗，漁業署規定三月到十月是禁補期，因此今年鰻魚苗捕獲量有比去年增加，不過價格卻是大跌，目前盤商收購價每尾僅五十七元，他認為是台灣拒絕進口日本核災區食品，因此日本買家抵制收購所造成的影響，他無奈的說，以往一個冬天可賺取六～七十萬的年終獎金，今年卻大縮水不到十萬元，大嘆錢難賺！
看更多！請加入自由時報粉絲團
入冬最強的寒流報到，三十八歲男子從北部開車到的竹山紫南宮拜拜，拜好在樹下休息即倒地不起，死因疑與心臟有關。佑民醫院急診室主任王斯弘表示，寒流來襲，有心血管疾病的人一定要注意保暖，心肌梗塞發作前會有先兆…
- 一夜數震！台南最大震度6級 一度大停電
- 一陣天搖地動！茄萣民眾尖叫奪門而出、狗兒狂吠
- 嘉縣府運送犬貓46隻慘死案 監院糾正
- 米其林一星品牌餐飲 台灣再添兩家─和億生活集團即將引進日 「Tsuta蔦」拉麵、星「了凡Hawker Chan」小販
- 這波寒流好猛 全台逾40人天冷不適猝死
- 女神卡卡熱戀超級經紀人 自拍洩戀情
- 張泰山傳道：做自己的教練
- 小小說 來到三十歲
- 瑞士公主辛吉絲 現役名人堂傳奇
- 地震通報像鬧鐘一樣響 高雄市民超有感
- 台南凌晨6級強震 市民嚇醒「比去年那次還強」
- Roxy早春系列 叛逆又復古
- 魏少26度大三元 史上第3狂
- 2017台灣燈會 大同寶寶強棒出擊
- 凌晨1:12地震 南投地區明顯搖晃
- 美中軍機南海「相遇」 僅距305公尺
- 台股增溫 中止MSCI連13降
- Uber暫停服務 交部︰參與收費派遣 就違法
- 南蜂炮昨開炸 5萬遊客就要「蜂」狂
- 自由廣場》獵人非常上訴直播
- 殷仔建仔備戰 都在佛州動起來
- 名人房產淪法拍 背後都有故事
- 姊妹各自努力 職業路更長遠
- 義渠王好Man 王溢正開「鬍」
- 裘德洛獨坐沙丘 大演時尚穿越劇
- 主席選舉全民調 吳敦義：會被民進黨灌票
- 焦點評論》美國一中政策 ≠ 中國一中原則
- IDF之父追思會 4上將覆蓋國旗
- 運將遭醉女控繞車詐財 衛星路線圖還他清白
- 周儀翔飆21分 達新穩坐龍頭
- 表姊接勞動部 小英事後才知好意外
- 李國毅餵食連俞涵 破不合傳聞
- 自由廣場》一例一休更過勞
- 豪練寒冰掌 預告籃網滅火？
- 費德勒小威廉絲奪冠錶情
- 黑心工廠排戴奧辛 首例公共危險罪起訴
- 魏如萱化身藝妓 大玩FUNK
- 真言社 痛
- 菲型男主持人 吃透全台 招牌節目取景 社群分享獲共鳴
- 美日共同聲明 確認美日安保及於釣魚台
標題：〈中部〉頂寒流捕鰻苗 一夜抓不到百隻
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email