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〈中部〉朴子元宵踩街 送香爐提燈

2017-02-11

〔記者林宜樟／朴子報導〕今天是元宵節，嘉義縣朴子配天宮與朴子市公所合辦燈花踩街嘉年華，傍晚登場，有別於一般元宵小提燈以生肖為主題，廟方推出「大耳香爐」提燈，呈現配天宮特色，屆時發送給民眾。

朴子市長王如經、配天宮董事長黃清田及縣議會副議長陳怡岳等人，昨在配天宮前與幼兒園學童彩繪花燈，並宣布今天下午五點在廟前開放領取大耳香爐小提燈。

黃清田說，大耳香爐是珍貴文物，民國初年蒜頭糖廠施工時傳出有妖魔作祟，信眾請媽祖收妖後，興建「副配天宮」並鑄造大耳香爐呈獻神殿，感謝媽祖庇佑，古諺「樸仔腳香爐，北港廟壁」，就是指配天宮的香爐。

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  • 配天宮發放的「大耳香爐」小提燈，訴說宗教故事。（記者林宜樟攝）

    配天宮發放的「大耳香爐」小提燈，訴說宗教故事。（記者林宜樟攝）

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