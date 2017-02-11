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〈中部〉（雲林）強風揚塵 賞燈最好戴口罩

2017-02-11

〔記者鄭旭凱、詹士弘／雲林報導〕年後有民眾到北港朝天宮拜拜，取車時卻發現寶貝車竟然「吃土了！」昨天虎尾和北港燈區包括交通警察和賞燈遊客都全副武裝戴口罩，以免遭粉塵吹襲；有身心障礙者到虎尾燈區賞燈後抱怨，停車場距離燈會出入口有一公里遠，輪椅搖到手長水泡。

雲林縣空氣品質達到「紅害」等級，台灣燈會為因應龐大的人潮、車潮，預備超大型的停車場供賞燈遊客停車，但強風吹來揚塵四散，民眾在虎尾及北港看完花燈後返回停車場取車，車子常被覆蓋上一層厚厚的塵土。

志工建議，由於停車場地面都未夯實，滿滿的粉塵，賞燈民眾務必戴上口罩賞燈。

縣府表示，身障者搭車到任何燈會的停車場，將由縣府派出復康巴士轉載到靠近燈會區的南轉運站上下車，連絡電話為（05）5522632。

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