〈中部〉雲林台灣燈會維安 警力達2萬人次

2017-02-11

〔記者林國賢／雲林報導〕二○一七台灣燈會今天將由總統蔡英文主持開燈，預估有一百五十萬人入場賞燈，雲縣府呼籲賞燈民眾多搭乘大眾交通工具；燈會期間雲林縣警局規劃逾二萬人次投入維安與交通疏導工作。

雲林縣政府文化處長林孟儀表示，為期十二天燈會總參觀人數將達千萬人，燈區規劃二層交通管制措施，虎尾主燈區第一層沿主燈區、農博公園及高鐵雲林站周邊道路是行人徒步管制區；第二層沿虎尾鎮學府一路、永興路、虎興南路、清雲路、學府東路等，車輛須憑通行證進入。北港燈區第一層沿北港鎮水道頭燈區週邊道路進行管制，第二層沿義民路、朝天宮圓環、中山路、防汛道路、民生路等。

交通管制平日（週一至週四）管制自下午二點至深夜十二點，假日（週五至週日）則從上午十點至深夜十二點。