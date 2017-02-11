〈中部〉（雲林）台灣燈會今登場 十大美燈必拍
2017-02-11
〔記者鄭旭凱、陳燦坤／雲林報導〕二○一七台灣燈會規劃虎尾和北港兩大燈區，北港燈區已於七日啟燈，虎尾主燈區將於今天正式啟燈，記者搶先拍照整理出十大賞燈必拍美景供當燈民眾參考。
主燈23米高 戲偶超吸睛
今年台灣燈會主燈「鳳凰來儀」位於虎尾區，高廿三公尺，由一萬九千組全彩LED組成，鳳凰主燈千變萬化光彩耀眼，配合雷射燈光，吸睛度百分百。
預估勢必擠爆拍照人潮的是偶戲春秋燈區，兩尊高達八公尺高的大型戲偶「素還真」與「羅喉」，其中「素還真」所背寶劍還會隱約出鞘，「羅喉」所持的兵器也會抬起，必定使布袋戲迷尖叫聲四起。
迎賓門倒影 百鳥門華麗
虎尾主燈區迎賓門後方色彩繽紛的「祥獅獻瑞」及「喜耕福田」，兩座超大的主燈也很有看頭；通往農博區會經過一座無名小橋，從橋上側望可拍到迎賓門在河中的倒影，相當浪漫；百鳥迎福門華麗繽紛，也是賞燈遊客拍照的最愛之一。
雲龍百鳥橋 巷弄古早味
北港燈區在水道頭公園的鯉躍龍門花燈，色彩鮮艷的巨龍與水面倒影相互輝映，構成一幅絕麗景致，入夜慕名而來的民眾絡繹不絕，池畔不時施放水霧，營造雲霧裊繞氣氛，巨龍彷彿將騰雲駕霧飛去。
北港觀光大橋的百鳥朝鳳懸掛近百支野鳥花燈，如同鳥群翔集觀光大橋般壯觀；巷弄燈海懸掛大量彩燈，妝點成星光滿天的浪漫，搭配充滿古早味的燈籠，則能讓人感受復古氣氛。
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