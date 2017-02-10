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〈南部〉嘟嘟房漲價 議員爆國民黨轉投資

2017-02-10

〔記者王捷／台南報導〕台南市一間民營停車管理業者「嘟嘟房」在中西區和意路一帶，有超過八百格小型車停車格位，日前公告月票漲了八百元、季票漲了一千五百元，市議員邱莉莉認為，業者把漲價怪罪市場機制，是不負責的說法，還爆料嘟嘟房是國民黨營事業轉投資，曾被披露一年可賺六億元，要求南市交通局協調、徹查；交通局回應，經過協調，在季票部分業者有讓步，調漲五百元。

一年賺六億 月票季票都喊漲 促徹查

邱莉莉說，「嘟嘟房」是國內目前最大的民營停車管理業者，全台南共有八處停車管理站，和意路的「置地廣場站」七日公告，將調漲停車收費，由於漲幅近五成，加上附近沒有公有停車場，引起市民抱怨，認為業者相準拖吊熱區，大幅提高停車收費簡直是「趁火打劫」，也認為市府不應放任業者在停車空間嚴重缺乏的地區隨意漲價。

交局協調 季票由漲一千五變成漲五百

嘟嘟房業者表示，公司調漲有參考各地停車場收費，一般露天的停車場，月費差不多兩千元，公司是室內停車場，調漲到與外面差不多的價格很合理，且停車問題與政治立場無關，也有員工支持民進黨。

交通局指出，接獲議員的投訴後，已經與業者協調，業者願意退讓，不過在月票上維持原先調漲，但季票上將由調漲一千五百元，變成調漲五百元。

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