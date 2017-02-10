〈南部〉疑飼料出問題 六甲逾3千火雞暴斃

2017-02-10

〔記者楊金城／六甲報導〕菁埔里一處沒有牧場登記的火雞養殖場，從二月六日開始出現火雞大量異常死亡情形，至今已有超過三千隻死亡，邱姓飼料經銷商和曾姓飼主懷疑飼料有問題，要求上游供料的兩家飼料公司調查釐清，如是問題飼料，將要求賠償死雞損失約二百一十萬元。

初判與禽流感不符 已採檢體送驗

南市動保處長吳名彬說，昨已派員到火雞場採取檢體送驗，釐清是否與禽流感疫情有關，但從雞隻情形來看，和禽流感症狀不符。雞禽感染症狀是肉冠發紺、眼窩水腫、腳脛翻紅、食慾不振，場內火雞未出現前述症狀，如是飼料有問題引起火雞大量死亡，動保處不會介入。

供料的飼料廠昨天中午派車到火雞場運走剩下的約一．四公噸飼料，飼主自行搜證保全飼料證據。