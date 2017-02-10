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〈南部〉暖冬沒雨 七股紅蔥頭早熟

2017-02-10

產季提前約廿天採收

〔記者楊金城／七股報導〕暖冬沒下雨，七股區種植的紅蔥頭產季提前約廿天採收，目前價格約在每台斤十八到廿二元，北門區的紅蔥頭則要到二月底才採收，盤商現跟蔥農洽談收購價約一台斤廿元，都比去年一台斤十五、十六元要好上許多。

缺乏水分不夠飽滿 幸價格比去年好

但種植二公頃紅蔥頭的北門三光里長曾進祥說，「老天爺真難捉摸」，去年下雨，紅蔥頭遭受雨災長不大，造成歉收六成，今年沒雨，一樣影響紅蔥頭長不大而失重，幸好價格比去年好。

七股紅蔥頭面積有三百公頃，產地主要在三股及十份里，去年因為雨災，品質差、產量銳減，一台斤只賣十三元；北門區紅蔥頭產地主要在三寮灣地區，去年一台斤價格十五、十六元。

七股區種植的紅蔥頭因暖冬沒雨，今年成熟期提早，產季提前採收，過年前因市場需求大、缺貨，產量少的「早蔥」每台斤曾飆漲到八十五元，過完年後，目前陸續採收，產地價格降到十八到廿二元。

蔥農陳聖龍表示，紅蔥頭在成長期不能有太多水分，水太多易造成根部腐爛；也不能沒有水分，紅蔥頭會長不大、不夠飽滿，就不易賣到好價錢。今年紅蔥頭因暖冬沒下雨，原本二月底採收提前到二月初。

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  • 寒流來襲，採收工在紅蔥頭田工作。（記者楊金城攝）

    寒流來襲，採收工在紅蔥頭田工作。（記者楊金城攝）

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