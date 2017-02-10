〈南部〉原水交社宿舍群修護 今年目標3棟

2017-02-10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市定古蹟原水交社宿舍群正修護中，市長賴清德昨日視察工程及景觀設計規劃進度，期許明年十一月完工後，透過「水交社文化園區」內各大主題館及特有紋理地景，增添歷史文化兼具休憩娛樂的新地標。

原空軍志開新村 宿舍活化利用

水交社原為日本海軍台南航空隊宿舍，國民政府接收後成為「空軍志開新村」，保留八棟長官宿舍，其中三棟將級、五棟校級宿舍列為市定古蹟修護。今年將先完成三棟建物，以利未來活化利用；一面寫著「三民主義統一中國」大字的圍牆，也將原貌保留下來見證歷史；曾遭祝融燒毀的一棟建物，未來整建後將規劃為旅遊服務中心。

快馬加鞭 落實文化首都目標

賴清德表示，除了興建美術館、總圖書館，還有已完工的新化大目降文化園區、玉井的噍吧哖事件紀念園區、已經動工的左鎮菜寮化石館文化園區，加上目前正執行的水交社文化園區，預計明年動土的赤崁文化園區，五大文化園區完成後，更加落實台南文化首都目標。

賴清德強調，有別於以往仰賴中央經費補助，市預算編列一億五千萬元給水交社文化園區修復及園區景觀計畫，展現落實文化首都的強烈決心。

市長建議納入歷史元素 連結情感

他建議文化園區可納入歷史上各種元素，如明清時期、美軍時期、日本統治時期，或是民國時期，讓每位參觀文化園區的遊客都能尋回那一段時光，連結歷史情感。

文化局長葉澤山表示，這次古蹟修復計畫經費一．六億餘元，其中文化部補助六千八百餘萬元，市配合款九千萬餘元，去年九月開工，目前施工進度十六％，包含施工保護棚架及木構件檢測工作均已完成，部分古蹟棟結構補強及屋架軸組修復工作亦已開展。

此外，同步推動園區周邊景觀計畫，總經費八千五百萬元，其中國防部補助三千四百萬元，目前已進入細部設計階段，景觀計畫運用園區內特有歷史紋理與自然地景，透過綠色基盤重整、草原地景再現及全區動線規劃，展現原有的空間價值，也融合新時代設計理念。