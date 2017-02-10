| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案 震撼新莊 賣翻了！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉原水交社宿舍群修護 今年目標3棟

2017-02-10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市定古蹟原水交社宿舍群正修護中，市長賴清德昨日視察工程及景觀設計規劃進度，期許明年十一月完工後，透過「水交社文化園區」內各大主題館及特有紋理地景，增添歷史文化兼具休憩娛樂的新地標。

原空軍志開新村 宿舍活化利用

水交社原為日本海軍台南航空隊宿舍，國民政府接收後成為「空軍志開新村」，保留八棟長官宿舍，其中三棟將級、五棟校級宿舍列為市定古蹟修護。今年將先完成三棟建物，以利未來活化利用；一面寫著「三民主義統一中國」大字的圍牆，也將原貌保留下來見證歷史；曾遭祝融燒毀的一棟建物，未來整建後將規劃為旅遊服務中心。

快馬加鞭 落實文化首都目標

賴清德表示，除了興建美術館、總圖書館，還有已完工的新化大目降文化園區、玉井的噍吧哖事件紀念園區、已經動工的左鎮菜寮化石館文化園區，加上目前正執行的水交社文化園區，預計明年動土的赤崁文化園區，五大文化園區完成後，更加落實台南文化首都目標。

賴清德強調，有別於以往仰賴中央經費補助，市預算編列一億五千萬元給水交社文化園區修復及園區景觀計畫，展現落實文化首都的強烈決心。

市長建議納入歷史元素 連結情感

他建議文化園區可納入歷史上各種元素，如明清時期、美軍時期、日本統治時期，或是民國時期，讓每位參觀文化園區的遊客都能尋回那一段時光，連結歷史情感。

文化局長葉澤山表示，這次古蹟修復計畫經費一．六億餘元，其中文化部補助六千八百餘萬元，市配合款九千萬餘元，去年九月開工，目前施工進度十六％，包含施工保護棚架及木構件檢測工作均已完成，部分古蹟棟結構補強及屋架軸組修復工作亦已開展。

此外，同步推動園區周邊景觀計畫，總經費八千五百萬元，其中國防部補助三千四百萬元，目前已進入細部設計階段，景觀計畫運用園區內特有歷史紋理與自然地景，透過綠色基盤重整、草原地景再現及全區動線規劃，展現原有的空間價值，也融合新時代設計理念。

廣告
  • 市定古蹟原水交社宿舍群進行修護中。（記者洪瑞琴攝）

    市定古蹟原水交社宿舍群進行修護中。（記者洪瑞琴攝）

  • 水交社宿舍古蹟待修護重生，斑駁鏽鐵訴說多少滄桑歲月。（記者洪瑞琴攝）

    水交社宿舍古蹟待修護重生，斑駁鏽鐵訴說多少滄桑歲月。（記者洪瑞琴攝）

  • 水交社文化園區保留「三民主義統一中國」圍牆，見證歷史時空變遷。（記者洪瑞琴攝）

    水交社文化園區保留「三民主義統一中國」圍牆，見證歷史時空變遷。（記者洪瑞琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
台東元宵炸寒單 明午起交管

台東元宵炸寒單與北天燈、南蜂炮齊名，並列全國重要節慶活動之一，十一日元宵節預計將湧入大批觀光客，警方將在活動現場周邊道路實施交通管制，管制點內只開放機車行駛，自小客以上車輛禁入，也呼籲各宮廟切勿邀請少…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：〈南部〉原水交社宿舍群修護 今年目標3棟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.