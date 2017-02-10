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〈南部〉大港花火秀 市交響樂團來演出

2017-02-10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕繼前兩場締造高人氣、高產值，最後一場西子灣「大港花火秀」登場前節目再加碼，高市府找來高市交響樂團現場LIVE演出，要讓原本預計在元宵節到場跨夜、跨港觀賞璀璨煙火的民眾，更增添跨視覺、聽覺的感官驚豔。

「二○一七高雄燈會藝術節」的重頭戲「大港花火秀」，首創在西子灣及旗津間的高雄港堤上進行跨港千米煙火佈彈，讓千朵紅蓮高空同時綻放的視覺震撼；前兩場次已吸引五十二萬人次到場觀賞，為高雄創造超過十億元產值，最後一場「大港花火秀」將在十一日晚上十二點登場，施放總長度為廿分十七秒，可望再創佳績。

原本為擔綱文化局「高雄春天藝術節」演出、正在緊鑼密鼓排練的高雄市交響樂團，臨時接獲主辦單位觀光局的邀請，也決定共襄盛舉，屆時將由指揮楊智欽率團，精選台灣民謠《高山青》、歌劇《卡門》和電影《星際大戰》主題曲等多首膾炙人口又耳熟能詳的曲目，在中山大學校門前的靠港廣場上，為最後一場「大港花火秀」節目加碼，以高難度的LIVE配樂演奏，為所有觀眾帶來一場視覺與聽覺的雙重饗宴。

楊智欽指出，為「大港花火秀」進行現場LIVE配樂演奏，必須在已設定好的煙火施放時間點上，精準地演奏音樂段落，再加上又是戶外演出，對任何一個交響樂團來說都是一個非常艱難的挑戰；但是用交響樂的高潮迭起來搭配璀璨光耀的煙火，對觀眾而言絕對是精彩可期。

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