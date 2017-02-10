〈南部〉放閃趣攻略 高雄情人節好好玩

2017-02-10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局推出放閃趣攻略，邀情侶來高雄過情人節，也精心包裝好玩卡2599（愛我久久）專案，包括愛河、壽山LOVE情人觀景台、旗津彩虹教堂、西子灣、田寮月世界、茄萣情人碼頭等，都適合情人同遊。

下週二就是西洋情人節，高雄市觀光局長曾姿雯強調，觀光局以情人節放閃趣攻略為概念，整合了專屬活動、浪漫景點 、優惠商家旅宿與甜蜜禮物的資訊，邀請全台情侶來高雄，度過浪漫情人節。

觀光局也推出高屏澎好玩卡2599（愛我久久）兩人同行專案（二月八日至十七日限時發行），內容包括陸海空好玩卡兩張（夢時代摩天輪、愛之船、雙層巴士），三十三家合作飯店住宿一晚，還有咖啡館情人優惠、電影院情人節套餐及電影圖書館情人影展等。

觀光局並和高雄客運合作，情人節當天推出限定版愛之船加雙層巴士的「雙層之愛」三百元（原價四五○元），相關訊息請至高雄旅遊網查詢。