〈南部〉放閃趣攻略 高雄情人節好好玩
2017-02-10
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局推出放閃趣攻略，邀情侶來高雄過情人節，也精心包裝好玩卡2599（愛我久久）專案，包括愛河、壽山LOVE情人觀景台、旗津彩虹教堂、西子灣、田寮月世界、茄萣情人碼頭等，都適合情人同遊。
下週二就是西洋情人節，高雄市觀光局長曾姿雯強調，觀光局以情人節放閃趣攻略為概念，整合了專屬活動、浪漫景點 、優惠商家旅宿與甜蜜禮物的資訊，邀請全台情侶來高雄，度過浪漫情人節。
觀光局也推出高屏澎好玩卡2599（愛我久久）兩人同行專案（二月八日至十七日限時發行），內容包括陸海空好玩卡兩張（夢時代摩天輪、愛之船、雙層巴士），三十三家合作飯店住宿一晚，還有咖啡館情人優惠、電影院情人節套餐及電影圖書館情人影展等。
觀光局並和高雄客運合作，情人節當天推出限定版愛之船加雙層巴士的「雙層之愛」三百元（原價四五○元），相關訊息請至高雄旅遊網查詢。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
台東元宵炸寒單 明午起交管
台東元宵炸寒單與北天燈、南蜂炮齊名，並列全國重要節慶活動之一，十一日元宵節預計將湧入大批觀光客，警方將在活動現場周邊道路實施交通管制，管制點內只開放機車行駛，自小客以上車輛禁入，也呼籲各宮廟切勿邀請少…
網友回應
熱門新聞
- 一顆草莓要價快700 超市禮盒登上英媒版面…
- 業者未通報客人持毒 將被開罰、勒令停業
- 俄空襲IS誤炸土耳其部隊 蒲亭忙致哀
- 提勒森：對台六項保證 美兩岸政策基石
- 塞森斯任司法部長 美參院通過
- 歹子砍人斷掌 被8警押出院
- 與中油拆夥 台電自建LNG接收站
- 台啤主帥換人 3連戰力保前2
- U Car電動車 下月上路
- 「意見被打槍又不能說沒差」IKEA廣告被罵翻！
- Cosplay竟有甲、乙級證照？ 原來是「假的」！
- 《國際現場》ZARA關閉中國首家旗艦店
- 吳亞馨才掰姊弟戀 爆秘戀李聖傑
- 天下運動賭網來頭大 多次被抄
- 男友愛的視角 展現不一樣的士林
- 史上最貴 iPhone 8售價恐逾3.1萬元
- 《中英對照讀新聞》Woman Shares Thanksgiving With Teen She Accidentally Invited－女子與無意中邀請的青少年共度感恩節
- 簡鴻文︰6月股東會 個人不戀棧
- 蔡琴第2段婚姻幻滅 主動求離
- 瑞士錶壇元老登台 張榕容想送老公當禮物
- 台日對抗賽》高志綱再抗日 心情不錯喔！
- 小小說 星座迷的本週運勢
- 獅開口 阿福恐難遂經典願
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tillerson reaffirms US’ commitment to Taiwan
- 《謠言終結站》甜玉米、紫地瓜全是基改的﹖ 衛福部： 錯誤訊息別相信
- 包餡湯圓 吃1顆要走21分鐘
- 《我愛LOGO LOGO愛我》2
- 私主張 沙漏情緒管理術
- 《小珠寶，更美好》2
- 威力彩頭獎連27摃
- U Car大家談
- 自由廣場》莫為大學犧牲高中
- 醫院保全是賊 盜護理師百萬首飾
- 《我愛LOGO LOGO愛我》1
- 日櫻花預報 福岡最早開
- 邪神鬆口談分手 悶談「我愛泰勒絲」變笑柄
- 《小珠寶，更美好》5
- 朵朵小語 你的成長
- 《It Bag 鎖向無敵 》1
- 經典賽赴澳移訓／台灣隊熱開了 輝勝背靠背
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉放閃趣攻略 高雄情人節好好玩
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分