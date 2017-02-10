〈南部〉《觀察筆記》輕旅行

2017-02-10

輕軌遠遠地向大順路走了來，雨豆樹撐起綠傘。

歡迎是雨豆樹很綠意盎然的心情，帶著些微的怯意又憂懼，是輕軌走入大順路前雨豆樹的容顏。

豔陽的夏日在這條路開車會將車窗和天窗打開，有時葉子會緩緩落在車前也有幸飄進車廂，那樣的優雅，是大順路的風情。很多人談到這一條路，油然地渾身涼爽。

這是第二次高雄的交通革命。

又一次的要變身，朝向大眾運輸路網的交會前進。看這可愛的列車走過河海的匯流橋，聲音在水面上反射回來的共鳴，像極了渴望的呼喚。

將來，會走到臨港線的鐵道點。欣賞一下載送黃小玉的運輸帶，觀察沿線的斑鳩可無恙否。城市裡的秘境和歷史會慢慢在輕軌的完成後被發現，原來，高雄的先民是有遷徙路線，也是逐水草而居般的追著經濟活動茁壯的。

高雄也會因輕軌使交通更便捷，吸引外人移入，增加競爭力！（資深記者黃明裕）