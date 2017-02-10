〈南部〉中油大林儲運中心 2024年落成

2017-02-10

〔記者黃佩君／台北報導〕高雄市地下石化管線密佈，氣爆後更讓市區居民憂慮。中油昨宣布二○二四年將落成「高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心」，也意味八年後石化管線將退出高雄精華區。屆時位於高雄港舊港區的三百多座油品儲槽將遷移至洲際貨櫃二期，而原本經市區至仁大工業區的舊管線將淘汰停用；中油董座陳金德表示，此計畫將可進一步改善高雄城市安全。

市區舊管線 將淘汰停用

中油二○一○年即初步提出興建大林石化油品儲運中心，但當時僅規劃遷徙油槽，並未將新建管線納入。高雄氣爆後，地下石化管線成為居民日夜憂心的地雷，昨陳金德宣布中油兩千億投資規劃，其中即宣告大林中心二○二四年將落成，且將新建離市區較遠的管線，淘汰原本經市區至仁大工業區的舊管線，增進高雄城市安全。

重鋪管線總長度 僅原來1/3

中油副總畢淑蒨表示，目前散佈於高雄舊港區且接近市區的三百餘座石化儲槽，將遷移至洲際貨櫃二期。而重新鋪設的管線除遠離市區外，總長度也僅有原來的三分之一；在縮短運輸距離且集中管理情形下，油氣輸儲操作的安全性將大幅提升。

依中油規劃，目前儲運中心投資額為五三六億元，自今年開始興建、二○二四年落成，總面積達二○三．三公頃，其中中油使用一七六公頃，其他由民間租用。計畫預計興建六座碼頭、一○三座儲槽，總容量一四四萬公秉，興建銜接大林、林園石化廠管線共三十三條。

此外，中油桃園煉油廠R3加氫脫硫設施汰舊換新，因地方抗議已延宕十年，也預計於今年完成復辦、整體投資三八四億元。