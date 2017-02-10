〈南部〉環狀輕軌二階動土 拚後年底完工

2017-02-10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄環狀輕軌第二階段（C14至C37站）工程昨天舉行動土典禮，力拚能在一○八年底完工，但施工期間市區的大順路等路段恐陷入交通黑暗期。

一階段 6月通車到C14站

高雄環狀輕軌第一階段由西班牙商CAF卡夫交通運輸公司承包，去年先通車到C8站，預定今年六月通車到C14站，目前站體工程已完成到C10站，正全力趕工中。

另方面，輕軌第二階段（C14至C37站）統包工程去年則由中鋼得標，設計成果將於本月中旬提出，經審查同意後即可進場施工。市府選擇昨天良辰吉日，先舉行動土典禮。

市長陳菊致詞時說，感謝中央對輕軌的支持，期盼在中鋼團隊的努力下，輕軌第二階段能如期、如質完工。

二階全長十三．四公里

高雄輕軌第二階段全長十三．四公里，由臨港線體鐵路路廊，往北沿台鐵園道至高美館，行經市立聯合醫院後，於農十六接大順路走，最後於中正路口的凱旋公園布設軌道，銜接凱旋二路旁的臨港線路廊，接回起點C1站，沿途大部分經過人口稠密地區。

高雄市捷運局指出，輕軌第二階段將從C15站施工，預計今年三月正式動工，外界評估影響較大的大順路段，最快得一年後才會施工。

捷運局強調，大順路的中央分隔島上有二百五十多棵雨豆樹，除非牴觸車站，否則都會保持原貌。

大順路停車格 將取消

交通局統計，輕軌行經的大順路段（中正路到中華路）停車格都將取消，預計取消汽車格位三三○格、機車四七八格，交通局將在輕軌大順路段動工前，規劃更多停車場，以免出現交通黑暗期。

輕軌第二階段配合高雄鐵路地下化工程，希望能在一○八年底完工。