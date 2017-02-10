〈南部〉企業家送愛家扶 助大武童就學

2017-02-10

〔記者王秀亭／台東報導〕台東家扶中心為籌募貧困學童助學金，農曆春節前在台東市南京路市民廣場舉辦「家扶．愛市集」義賣活動，企業家汪秉龍得知後，捐助五十萬元，其中五萬元做為扶幼基金，其餘作為獎助學金，協助大武地區的孩童就學。

台東家扶中心調查，去年受家扶扶助的台東大專生中，曾有及現有打工經驗比例佔九十五．九六％，在學期間每月工讀平均時數為七十八小時，寒暑假平均每週工讀時數達三十二小時，每月達一百三十七小時，盼減少家長經濟負擔。

台東家扶另統計，每位大專生一個學期的學雜費、生活費及租屋費、交通費等，平均需要十一萬八千六百六十七元才足以支應，但許多弱勢家庭每月收入不到兩萬元，半年收入不足支撐大專生在外求學費用。

台東家扶中心主任陳乘斌指出，去年尼伯特颱風重創台東，打零工機會減少，影響不少弱勢家庭的經濟狀況，因而將今年的獎助學金由原本一千兩百萬元提高到一千四百萬元，希望讓更多大專生可以順利就學，企業家汪秉龍得知台東偏鄉學子的狀況，特地捐款，幫助偏鄉學生就學。