〈南部〉萬巒馬卡道族夜祭 邀吃「仙蛋」

2017-02-10

〔記者邱芷柔／屏東報導〕明天是元宵節，屏東縣萬巒鄉加匏朗馬卡道族村民將捏著象徵「仙蛋」的飯糰，牽手趒戲舉辦「夜祭」 祈福，形成極具特色的地方文化。

萬巒鄉新厝村社區發展協會理事長潘金營說，加匏朗馬卡道族在每年農曆元月十五日「仙姑祖」聖誕會舉辦夜祭趒戲活動，民國一百年被列入屏東縣文化資產，其中最特別的是「仙蛋」習俗，歡迎民眾來歡慶元宵。

潘金營說，仙姑祖是加匏朗村的神明，傳說仙姑祖來自一顆仙蛋，由村中老婦人養育成少女，十六歲時登天，是村民信仰中祈雨靈驗的神明，以糯米製成仙蛋意象的飯糰，成為每年元宵必備的祭品。

潘金營說，族人在祭典前以古法搭設竹橋，跨越東港溪上游支流南勢湖溪，並在仙姑廟原址搭建茅草公廨，夜祭當天有「敬祖靈過竹橋」儀式，現場設有竹橋、茅屋、仙蛋、竹椅，並有平埔勇士用來守衛家園的瞭望台，祭典活動從十一日下午三點至晚上九點舉行。