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〈南部〉林邊普龍殿 5年一科迎仙帝

2017-02-10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣林邊鄉水利村普龍殿祀奉主神池府千歲，每五年舉辦「迎仙帝」活動，特殊的「請水」儀式和以「竹」為主的各式陳設，昨天吸引大批參觀人潮。

林邊普龍殿從全台各地找來一百零八座石磨，並彩繪天兵天將圖案，池府千歲座前的五虎將，彩繪臉部手拿關刀身穿蓑衣，十分獨特。

普龍殿總幹事陳秋巖表示，五年前逢建廟十二週年，受池府千歲指示，打造首艘傳統竹製的戰船並舉辦迎仙帝慶典，今年是第二科，昨天早上由祭典大總理率內外總理恭請仙帝，下午四時「有像仙帝」下凡，現場燃炮慶賀，十分熱鬧。

今天仙帝將搭乘三仙船遶境保平安，正月十五日晚上十一時火化，文史工作者陳進成說，該廟保有舊時信仰的原汁原味，從竹斗笠、竹廟到竹仙船，都與池府千歲和竹有關系，非常特別。

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  • 普龍殿的五虎將，手拿關刀身著蓑衣，十分特別。（記者陳彥廷攝）

    普龍殿的五虎將，手拿關刀身著蓑衣，十分特別。（記者陳彥廷攝）

  • 屏東縣林邊普龍殿舉辦「迎仙帝」的請水儀式。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣林邊普龍殿舉辦「迎仙帝」的請水儀式。（記者陳彥廷攝）

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