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〈南部〉台東元宵炸寒單 明午起交管

2017-02-10

〔記者陳賢義／台東報導〕台東元宵炸寒單與北天燈、南蜂炮齊名，並列全國重要節慶活動之一，十一日元宵節預計將湧入大批觀光客，警方將在活動現場周邊道路實施交通管制，管制點內只開放機車行駛，自小客以上車輛禁入，也呼籲各宮廟切勿邀請少年參加遶境。

台東警分局表示，元宵遶境管制時間為十一日下午一時到隔日凌晨一時，管制點共四處，豐里橋往市區方向開放機車行駛，自小客以上車輛改由中華路一段八九二巷入市區；台十一線新豐里橋往市區方向開放機車，餘由中華路一段八八九巷入市區；中華大橋、馬亨亨大道往市區方向開放機車，餘右轉馬亨亨大道入市區；台十一線馬亨亨大道往市區方向開放機車行駛，餘右轉馬亨亨大道入市區。

至於神明遶境活動路線，下午一時由集合點四維、中山路口出發後，沿四維路左轉開封街，再經浙江路、更生路一四八巷、更生路、傳廣路、新生路、博愛路、中正路、中山路、新生路、中華路、大同路、 光明路、成功路、廣東路、大同路、精誠路、中正路、光明路、四維路、中華路、寶桑路、精誠路至終點四維路底。分局長陳膺方呼籲民眾元宵入市區注意周遭交通動態，遵守警方指揮及使用周邊替代道路，以免造成交通壅塞。

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台東元宵炸寒單 明午起交管

台東元宵炸寒單與北天燈、南蜂炮齊名，並列全國重要節慶活動之一，十一日元宵節預計將湧入大批觀光客，警方將在活動現場周邊道路實施交通管制，管制點內只開放機車行駛，自小客以上車輛禁入，也呼籲各宮廟切勿邀請少…

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