〈南部〉婦女幫團種小米 卡大地布重現傳統

2017-02-10

〔記者陳賢義／台東報導〕台東卑南族知本卡大地布部落昔日農忙時節，族人間會採「以工換工」方式互助採收，婦女幫團傳統因應而生，但隨著時代變遷，小米種植面積縮減，逐漸被杭菊及洛神葵取代，婦女會決定回歸原始，恢復多年的部落婦女幫團活動，決議今年從除草、整地到栽植小米種子及收成做起，重現傳統及為小米收穫祭預作準備，青年會也加入。

在舊部落時代，卡大地布部落男女族人各有職掌，男人負責捍衛家園和狩獵，女人專責農事，每到除草或採收季節，由於工作繁重，就會以家戶為單位，由婦女和少年組成互助的「婦女幫團」，無償採「以工換工」方式互助收成；隨著社會變遷及科技進步，現今農事多由機械代勞，婦女幫團傳統漸失，這幾年只有在杭菊或洛神花採收時才能重現，回憶過往。

婦女會為保留祖傳原貌，去年底開會研商，決定結合每年七月中旬的小米收穫祭，恢復傳統採收小米的習俗，從除草、整地、栽植小米種子到收成，全由婦女分工合作。

部落小米田位於知本火車站附近，栽植前還商請女祭師以傳統古儀祭天，婦女穿著傳統工作服彎腰除草整地，男族人也拿起鋤頭加入，午休時間大家聚集在「巴拉冠（部落聚會所）」用餐，大鍋湯、傳統菜餚，大口吃喝，興致一來就吟唱傳統歌謠，好不快樂。