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屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案 震撼新莊 賣翻了！
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〈南部〉屏市眷村改建亂象生 地方促闢停車場

2017-02-10

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市勝利路與博愛路眷村改建後管理不當，造成髒亂及景觀不佳，由於該區商家林立缺乏停車位，違停嚴重、交通混亂；地方民眾建議將空地改建為臨時停車場，解決停車及髒亂問題，縣府文化處副處長曾龍陽表示，該區屬國防部管理，將要求改善。

縣府︰將要求國防部改善

勝利新村等眷村正拆除改建，縣府將必須保留的眷村圍籬整理，但靠近勝利路與博愛路的一大片舊房舍卻雜亂不已，成了治安和環境死角，令屏東市公所及附近居民相當頭痛。

當地民眾指出，勝利路與博愛路口商店林立，停車困難，交通混亂，急需一個大型停車場，眷村拆了一半，相關單位放任不管，製造雜亂，希望先開闢臨時停車場來解決問題。

曾龍陽表示，該土地屬於國防部，縣府也很頭痛，將要求國防部盡快整理，以維護環境清潔，對於是否開闢為臨時停車場，只能給予建議。

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