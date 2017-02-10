〈南部〉颱風多經費少 屏縣監視器妥善率僅67％
2017-02-10
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東曾姓騎士與沈姓大貨車駕駛在潮州一處十字路口發生車禍，警方調閱路口監視器畫面欲還原事故現場時，卻發現畫面一片漆黑，讓當事者怒批監視器根本是「裝飾品」，路口監視器對交通事故研判及偵辦刑案取證十分重要，災損搶修進度常受制於經費問題，警方也腦透腦筋。
潮州車禍調無畫面 民眾批裝飾
上個月十二日潮州公園路與府洋北街口發生機車與大貨車事故，機車騎士住院五天撿回一命，要求警方調閱監視器畫面時，卻發現路口監視器竟然故障，引發民眾不滿，認為路口公設監視器可保障用路人權益，也是警方維護治安的利器，但「重要路口的監視器直到發生事情才知道故障，那一般監視器不就壞光光！」
屏東縣警察局保安科表示，去年連續颱風造成縣內監視器妥善率掉到僅剩三成，經過搶修，目前妥善率已回升到六十七．三％，各轄區分局也有安排檢修小組，每天在轄內進行監視器簡易故障排除作業，如遇到需要更換零件，則通知監視器維護承包商協助。
警方︰年僅750萬 著重重要路口
縣警局統計，全縣共有四千零十五支監視器，妥善率最低的地方是枋寮鄉，僅有四十二．二％，遭民眾投訴的潮州鎮，監視器妥善率則有五十八．九％。
縣警局保安科指出，屏東縣每年編列七百五十萬元預算，進行監視器檢修，但颱風頻繁侵台，修復經費捉襟見肘，維護不容易，許多鏡頭已過保固期，在有限的經費下，只能將經費用在重要路口監視器維護工作。
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