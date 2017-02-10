〈台北都會〉台北燈節攤位「二房東」 多收近一倍租金

2017-02-10

〔記者張凱翔／台北報導〕台北燈節今年移師西門町一帶，現場也有文創與美食市集。但近來傳出，觀傳局原先公告的攤位收費標準每日5000元，卻有攤商繳給「二房東」每日近9000元，超收近一倍。觀傳局說，昨已介入調查，若屬實會要求二房東退款，追究招攤廠商責任。

今年台北燈節總籌辦標案由公關公司集智館得標，但燈節活動眾多，攤位招商事宜由集智館再委任玖頤公關公司負責。台北燈節官網公告攤位租金收費標準為1日5000元，保證金1萬元，電費另外計算。

玖頤公關公司說，的確有掌握1家攤位疑似得標後轉租，是否有賺轉手租金還在釐清。觀傳局股長汪彥奇說，市府也發現1個攤販轉租攤位，已要求退款。