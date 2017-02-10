| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案 震撼新莊 賣翻了！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉台北》公有市場調租金 東門4年漲4.3倍

2017-02-10

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市公有市場租金凍漲將近二十年，台北市政府昨天決定調整，漲幅上限廿％，分四年調整，每年限漲五％，調降者則一次降足，並取消攤位轉讓使用權者的土地租金六折優惠。依二○一六年公告地價試算，全市共有卅一處市場漲租、十處要調降，多集中於東區，其中以東門市場漲幅最高，整個市場年租金將由目前的一三九萬元，在四年後漲至七四四萬元，大漲四．三倍；雙連市場受惠最多，年租金可從三七一萬元降至一九九萬元。

本案經市政會議通過就可實施，但基於尊重，仍會送議會備查再上路。

公有市場租金普遍低廉，自二○○○年凍漲至今，當年以各市場公告地價的平均調幅，作為市場攤位租金調整依據，但隨著東區發展、西區沒落，全市平均後調漲，對西區並不合理，造成租金失衡，多年未漲更無法真實反映市場經營區位，市場處早有意調整。

市場處主秘王夢龍說，租金調漲都有和攤商代表討論，並設定漲幅上限和緩漲機制，東門市場各攤位的第一年平均月租金只是從三千六百元漲至三千八百元。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
《台北筆記》誠實面對市民感受

市民對台北市公共工程滿意度未超過五成，這對首都而言就是不及格。但面對這樣的民調結果，掌管公共工程的兩大局處工務局長彭振聲與都發局長林洲民竟高…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：〈台北都會〉台北》公有市場調租金 東門4年漲4.3倍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.