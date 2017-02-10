〈台北都會〉台北》公有市場調租金 東門4年漲4.3倍

2017-02-10

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市公有市場租金凍漲將近二十年，台北市政府昨天決定調整，漲幅上限廿％，分四年調整，每年限漲五％，調降者則一次降足，並取消攤位轉讓使用權者的土地租金六折優惠。依二○一六年公告地價試算，全市共有卅一處市場漲租、十處要調降，多集中於東區，其中以東門市場漲幅最高，整個市場年租金將由目前的一三九萬元，在四年後漲至七四四萬元，大漲四．三倍；雙連市場受惠最多，年租金可從三七一萬元降至一九九萬元。

本案經市政會議通過就可實施，但基於尊重，仍會送議會備查再上路。

公有市場租金普遍低廉，自二○○○年凍漲至今，當年以各市場公告地價的平均調幅，作為市場攤位租金調整依據，但隨著東區發展、西區沒落，全市平均後調漲，對西區並不合理，造成租金失衡，多年未漲更無法真實反映市場經營區位，市場處早有意調整。

市場處主秘王夢龍說，租金調漲都有和攤商代表討論，並設定漲幅上限和緩漲機制，東門市場各攤位的第一年平均月租金只是從三千六百元漲至三千八百元。