〈台北都會〉台北》選舉人名冊「空白、蓋章」 農會改選被疑搞鬼

2017-02-10

〔記者黃建豪／台北報導〕基層農會改選，將於二月十九日選出會員代表，各陣營加緊腳步拜票，選情白熱化，台北市卻因這次選舉規定要提供選舉人名冊，糾紛頻傳。競爭最激烈的士林區農會被代表候選人控訴，名冊刻意隱蔽資訊；景美區農會也因提供空白名冊惹爭議。台北市產業發展局說，農委會八日已發文，名冊必須完整提供，且資料公開，各區農會應盡速改善。

農委會去年底修改農會選舉罷免辦法，規定各縣市農會須提供選舉人名冊，讓代表候選人可持名冊找農會會員拜票，卻持續引發爭議。士林區農會被質疑刻意拖延，導致各代表候選人八日才拿到名冊，且名冊上還被以申請人自身的姓名印章蓋滿；士林區農會則澄清，名冊上都是會員重要個資，蓋印章是避免遭影印外流，資訊還是看得清楚。

類似情況也在景美區農會上演。高姓代表候選人指控，農會以個資法為由，名冊上的會員代表姓名、地址欄都空白，懷疑是對手陣營搞鬼。景美區農會說，當初有會員填申請書，表明不願提供資訊，才予以隱蔽，農委會八日發文要求提供完整名冊後，已通知各代表候選人來領取新的名冊。