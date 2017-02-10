〈台北都會〉童仲彥喊當「防家暴志工」 民團：捐薪卡實在
2017-02-10
藍營提罷免 新制開春首例
〔記者郭安家、張凱翔／台北報導〕台北市議員童仲彥家暴妻子、還向前主任邱惠美告白，被民進黨開除黨籍；國民黨中正區委員會主任蔡秀玲等人昨天則公開譴責童「把女人當成沙包」，喊全力罷免。童則說，若藍營罷免成功，「我亦將終生擔任家暴防治志工。」兒少團體則反酸，家暴者接觸個案，易引起受害者恐懼，不適合當志工，議員把所得捐出來給相關團體比較實在。
更尷尬的是，割闌尾行動去年促成立法院修法降低罷免門檻，從選區二分之一選舉人數降為四分之一，童仲彥將是開春後全國首名適用新法的民代。台北市選委會總幹事黃細明說明，中正、萬華區選民有廿八萬人，過去罷免需十四萬人，如今國民黨串聯二八○四人提案、二．八萬餘份連署，只要達七萬零一十四票即罷免成功。
童仲彥則於媒體採訪LINE群組回應，「對於國民黨發起罷免我的活動，我以懺悔之心，欣然接受罷免案的進行。」「家暴是不可饒恕的錯」，若罷免案成功，將終生擔任家暴防治志工。
但靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴說，家暴者擔任接觸個案的志工，容易引起受害者的恐懼，並不適合，而且童議員是被媒體踢爆後才說要投入志工行列，在反家暴宣傳上也沒有說服力，議員要做就把所得捐出來給相關團體比較實在。
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