〈台北都會〉面試36家，僅4家給加班費…》網友爆血汗設計業 挨酸能力差

2017-02-10

〔記者張凱翔／台北報導〕有網友上PTT爆料，設計業普遍工作過勞、超時又沒有加班費，認為正派經營的設計公司都因為成本不敵這些非法公司，而關門大吉，還列出不給加班費的卅二家公司名單，希望抵制這些公司，讓設計師勞動正常化。不過，知名平面設計師吳介民臉書轉貼該文說，這名網友若不是自己能力差，不然就是找不到工作挾怨報復。

網友爆料，他的朋友是設計系剛畢業的社會新鮮人，前陣子透過網路人力銀行面試卅六家設計相關公司，卻只有四家表示有加班費，其他都工時超長且起薪僅給廿八至卅K，最低的甚至廿一K。最傻眼的是，有兩家公司面試中講明沒有固定上下班時間，另一家則說每週六要「固定加班」，讓他大嘆現在公司都把新人當「免洗工具」，最後列出卅二家「不合格」公司名單。

知名設計師：討拍刷存在感

同為設計師的藍本設計執行長吳介民臉書轉發貼文說，這名網友面試卅六家，「能力是有多差啦」，有可能是能力太差被公司打發，或沒上就公布公司名稱挾怨報復。他認為，年輕人不要沒能力就談福利，若真的很行，就跳槽或出來開公司；而且，那些公司是否違法，也是勞動局說的算，不該用網路爆料公審，網友只是出來討拍刷存在感。

同樣是社會新鮮人的平面設計師廖先生說，設計業很難有固定上下班時間，但能力好的人可以短時間就把工作完成。他也對有公司要求週六固定加班感到不可思議，認為這樣很沒效率，重點是設計業應該有合理的加班費計算或績效制度，才能保障勞動條件。

台北市勞動局勞基科說，若資方給薪低於最低工資，已違反勞基法廿三條，可處二萬至一百萬罰鍰；第七條也規定，勞動契約應載明上下班時間，才有利加班費計算，違反者可處二萬至卅萬元罰鍰；若未給付加班費，也可依廿四條處二萬至一百萬罰鍰。勞動局說，若發現有公司違反相關規定，可向地方主管機關檢舉。

律師：若無法舉證恐有刑責

律師陳業鑫說，若網友被名單中的公司控告，卻無法舉證爆料屬實，可能涉及刑法三一○條第二項加重誹謗罪，可處二年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金；民事則可能會依民法一八四條第一項、一九五條第一項不法侵害他人名譽信用等判處賠償，並得請求網友回復名譽登報道歉。