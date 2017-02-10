〈台北都會〉《台北筆記》誠實面對市民感受

2017-02-10

市民對台北市公共工程滿意度未超過五成，這對首都而言就是不及格。但面對這樣的民調結果，掌管公共工程的兩大局處工務局長彭振聲與都發局長林洲民竟高傲的不知謙虛面對。事實上，不論是民間、官方各種民調，路不平和大巨蛋的歹戲拖棚，一直都是拖垮柯市府民調的關鍵。

彭局長將不滿意的責任推到「特殊個案」與研考會設計的題目不佳，但所謂的滿意度調查就是在了解市民的感受，不論市府得到過多少個工程品質獎，民眾長期感受馬路不平是事實，柯上任成立道管中心未見改善也是事實。工務局負責施工的新生南路人行道拓寬工程，曾發生完工後又花錢挖停車彎的瞎事，施工期程與管理不佳，導致新生和復興拓寬人行道工程時間太長、塞車引民怨更是事實。

大巨蛋政策反覆已是柯市長最慘痛經驗，關鍵不在要蓋或拆，而在市府處理大巨蛋兩年來，政策反反覆覆，但林局長面對市民的調查結果，卻企圖以公安掩蓋政府決策反覆的事實，市民不滿意你的施政作為，不代表就是不要大巨蛋的公共安全，要為市民把關好大巨蛋公安，也不見得要像柯市府一樣顛倒做事。

政府服務的對象就是人民，就如柯文哲踏進市政府所言，要把企業文化帶進市府，所以市民就是市府要服務的客戶，而不是關著門端著鐵飯碗自爽就可以。

對民眾而言，住家旁的側溝、人行道工程一施工就大半年、一年，就會感受施工進度緩慢，自行車道規劃斷斷續續，鄰里公園設施不便、不安全，就是會感受整體規劃不佳，身為一級首長，不重視民意還自以為是，難怪柯市府民調會持續下探。（記者陳曉宜）