| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案 震撼新莊 賣翻了！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉台北》公共工程施工慢 市民最不滿

2017-02-10

滿意度僅45％ 未過半

〔記者沈佩瑤、鍾泓良／台北報導〕北市府處理大巨蛋案挨批「擦屁股擦太久」，台北市研考會公布公共工程建設滿意度調查結果，有四成五、未過半的民眾表示滿意，但有近三成三不滿意，其中，最不滿意的原因是施工進度緩慢。調查結果顯示，民眾能想到的前三大項公共工程建設分別為「道路」、「大巨蛋」和「捷運」。

進一步調查民眾不滿意原因，前五名依序為「施工進度緩慢」廿六．三％，「整體的規劃不佳」廿三．六％，「路面坑洞多／不平」十六．二％，「施工品質不佳」十四．五％、「大型公共建設政策反覆」九．七％。

工務局長彭振聲指出，除了特殊案例，工務局執行的工程進度均超前，但「民眾的印象可能都是倒閉、或是爭議許久的那幾個特殊案例」，顯見市府的形象建立很重要。此外，他也曾經和研考會主委討論過，題目設計方式應更縝密，避免造成誘答。

道路和大巨蛋 最在意

但根據調查結果，有廿九．五％的民眾在列舉公共建設時，首先想到的是「道路」，第二名「大巨蛋」佔了廿六．三％，第三名「捷運」廿．三％，另外，「自行車道」十二．五％、「公園」十一．七％分居第四和第五名。

都發局長林洲民回應，市府最關心大巨蛋工程的工地安全及公共安全；遠雄未按照一○一年核准圖說施工，因此，市府依法在前年五月將大巨蛋停工，而遠雄至今都未完成復工程序。他說，雖然停工造成不可避免的延宕跟不滿，但市府必須這樣做，希望市民能夠有耐心。

研考會自一月十七日起至一月廿日期間，進行台北市公共工程建設滿意度調查，有效樣本一○七九個，但有八六二人拒答。

廣告
  • 台北市公共工程建設滿意度調查表。（台北市研考會提供，記者沈佩瑤整理）

    台北市公共工程建設滿意度調查表。（台北市研考會提供，記者沈佩瑤整理）

  • 台北市政府處理大巨蛋「擦屁股擦太久」，歹戲拖棚，也讓市民不滿意。（資料照，記者簡榮豐攝）

    台北市政府處理大巨蛋「擦屁股擦太久」，歹戲拖棚，也讓市民不滿意。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
《台北筆記》誠實面對市民感受

市民對台北市公共工程滿意度未超過五成，這對首都而言就是不及格。但面對這樣的民調結果，掌管公共工程的兩大局處工務局長彭振聲與都發局長林洲民竟高…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：〈台北都會〉台北》公共工程施工慢 市民最不滿


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.