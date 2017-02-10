〈台北都會〉台北》公共工程施工慢 市民最不滿

2017-02-10

滿意度僅45％ 未過半

〔記者沈佩瑤、鍾泓良／台北報導〕北市府處理大巨蛋案挨批「擦屁股擦太久」，台北市研考會公布公共工程建設滿意度調查結果，有四成五、未過半的民眾表示滿意，但有近三成三不滿意，其中，最不滿意的原因是施工進度緩慢。調查結果顯示，民眾能想到的前三大項公共工程建設分別為「道路」、「大巨蛋」和「捷運」。

進一步調查民眾不滿意原因，前五名依序為「施工進度緩慢」廿六．三％，「整體的規劃不佳」廿三．六％，「路面坑洞多／不平」十六．二％，「施工品質不佳」十四．五％、「大型公共建設政策反覆」九．七％。

工務局長彭振聲指出，除了特殊案例，工務局執行的工程進度均超前，但「民眾的印象可能都是倒閉、或是爭議許久的那幾個特殊案例」，顯見市府的形象建立很重要。此外，他也曾經和研考會主委討論過，題目設計方式應更縝密，避免造成誘答。

道路和大巨蛋 最在意

但根據調查結果，有廿九．五％的民眾在列舉公共建設時，首先想到的是「道路」，第二名「大巨蛋」佔了廿六．三％，第三名「捷運」廿．三％，另外，「自行車道」十二．五％、「公園」十一．七％分居第四和第五名。

都發局長林洲民回應，市府最關心大巨蛋工程的工地安全及公共安全；遠雄未按照一○一年核准圖說施工，因此，市府依法在前年五月將大巨蛋停工，而遠雄至今都未完成復工程序。他說，雖然停工造成不可避免的延宕跟不滿，但市府必須這樣做，希望市民能夠有耐心。

研考會自一月十七日起至一月廿日期間，進行台北市公共工程建設滿意度調查，有效樣本一○七九個，但有八六二人拒答。