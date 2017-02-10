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〈台北都會〉《動保所巡迴之旅》12夜導演 讚基隆重罰有魄力

2017-02-10

〔記者林欣漢／基隆報導〕因拍攝「十二夜」紀錄片促成零安樂死政策修法的導演Raye，展開全台動保所巡迴之旅，昨天下午第一站就到基隆，Raye說，收容所的魄力很重要，很多收容所不敢重罰，等於放縱危害動物權益。

零安樂死政策今年上路，Raye說，很多收容所蓋得相當精緻豪華，但好的動保員卻不斷流失，因為收容所沒有以動物福利為出發點，在民代施壓下不敢開罰，持續幫不良飼主擦屁股，而很多民眾對收容所也抱持錯誤認知，她有意再拍攝電影，將各地收容所面臨的困難傳遞出去。

基隆動物保護防疫所長陳瑞濱帶領Raye及保護動物協會副秘書長呂幼綸等人參觀犬舍、動物病房等設施，並闡述基隆惡意棄養一律採最高罰則十五萬元、去年起不再核發寵物繁殖及買賣許可證等政策，另外，基隆動保所僅五名獸醫，去年一整年共開罰五百多萬元，開罰量竟和六都並駕齊驅，讓Raye感動得說：「我是他的粉絲，全台最有動保正義的所長就在基隆！」

陳瑞濱表示，基隆動保所三年前成立以來，認養率逐年提升，目前寵物銀行約有一百四十隻犬貓，去年領養率已達到七十四％，為鼓勵以領養代替購買，會持續爭取絕育等經費補助，本月也將修正「基隆市犬隻管理辦法」，將終養費用從三千元提高到一萬元。

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  • 十二夜導演Raye（右二）盛讚陳瑞濱（左）是最有魄力的所長。（記者林欣漢攝）

    十二夜導演Raye（右二）盛讚陳瑞濱（左）是最有魄力的所長。（記者林欣漢攝）

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