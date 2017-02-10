〈台北都會〉八煙須拆路障 封村派堅封路
既成道路 封村派封鎖線後移提訴願
〔記者葉冠妤／新北報導〕金山八煙聚落紛紛擾擾未落幕，同宗族攻防不斷！八煙「水中央」爆紅收費後，引發宗族糾紛，村民去年十一月在聚落入口處拉起封鎖線，謝絕遊客造訪，但「水中央」管理員蔡文照日前悄悄申請路權，確認「既成道路」事實，金山警分局已要求村民於十五日前拆除路障。不過，封村派立場堅定，村民蔡根表示，就算卸除入口路障，進入水中央的小徑屬私人農地，仍不開放通行。
金山區長陳國欽證實，市府養工處已確定八煙聚落二十四到二十九號前的道路為既成道路，依法不得封路，金山警分局也於一月底行文，要求村民在二月十五日前拆除路障。養工處說明，因該路段為公眾使用通行超過廿年，且為公所經費養護，當屬既成道路。
蔡根無奈表示，自從農曆年前傳出「水中央」將再度開放消息後，年節期間及週末假日又湧入大批遊客，自封村以來，村民輪班看守封鎖線前，向遊客解釋封村原由，「每天要說上幾十次重複的話，嘴都快說破。」還不時遇上硬闖遊客，讓不少老人家高呼體力吃不消。
蔡根表示，這兩天就會卸除入口處路障，但封鎖線僅是往後移到二十九號家門前，蔡根強調，除了被認定既成道路的那一小段外，聚落其他小徑都屬於私人農地，村民們堅持不開放，遊客依舊無路可到「水中央」，他也將提起訴願，要求市府再次鑑定道路。
水中央管理員︰再申請後端路權鑑定
面對封村派的堅持，原本聲稱有意協商的蔡文照，昨也一改態度，強硬表示「不願意再談，他們太鴨霸，沒辦法溝通！」蔡文照表示，因蔡根還是把通往「水中央」的路封起來，他目前沒打算開放「水中央」，只能走一步、算一步，再申請後端路權鑑定，慢慢解套，看看有無開放的可能性。
蔡根則向遊客喊話，盼遊客尊重在地人維護生活品質的小小心願，還給八煙村民清幽家園。
看更多！請加入自由時報粉絲團
市民對台北市公共工程滿意度未超過五成，這對首都而言就是不及格。但面對這樣的民調結果，掌管公共工程的兩大局處工務局長彭振聲與都發局長林洲民竟高…
- 一顆草莓要價快700 超市禮盒登上英媒版面…
- 業者未通報客人持毒 將被開罰、勒令停業
- 俄空襲IS誤炸土耳其部隊 蒲亭忙致哀
- 提勒森：對台六項保證 美兩岸政策基石
- 塞森斯任司法部長 美參院通過
- 歹子砍人斷掌 被8警押出院
- 與中油拆夥 台電自建LNG接收站
- 台啤主帥換人 3連戰力保前2
- U Car電動車 下月上路
- 「意見被打槍又不能說沒差」IKEA廣告被罵翻！
- Cosplay竟有甲、乙級證照？ 原來是「假的」！
- 《國際現場》ZARA關閉中國首家旗艦店
- 吳亞馨才掰姊弟戀 爆秘戀李聖傑
- 天下運動賭網來頭大 多次被抄
- 男友愛的視角 展現不一樣的士林
- 史上最貴 iPhone 8售價恐逾3.1萬元
- 《中英對照讀新聞》Woman Shares Thanksgiving With Teen She Accidentally Invited－女子與無意中邀請的青少年共度感恩節
- 簡鴻文︰6月股東會 個人不戀棧
- 蔡琴第2段婚姻幻滅 主動求離
- 瑞士錶壇元老登台 張榕容想送老公當禮物
- 台日對抗賽》高志綱再抗日 心情不錯喔！
- 小小說 星座迷的本週運勢
- 獅開口 阿福恐難遂經典願
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tillerson reaffirms US’ commitment to Taiwan
- 《謠言終結站》甜玉米、紫地瓜全是基改的﹖ 衛福部： 錯誤訊息別相信
- 包餡湯圓 吃1顆要走21分鐘
- 《我愛LOGO LOGO愛我》2
- 私主張 沙漏情緒管理術
- 《小珠寶，更美好》2
- 威力彩頭獎連27摃
- U Car大家談
- 自由廣場》莫為大學犧牲高中
- 醫院保全是賊 盜護理師百萬首飾
- 《我愛LOGO LOGO愛我》1
- 日櫻花預報 福岡最早開
- 邪神鬆口談分手 悶談「我愛泰勒絲」變笑柄
- 《小珠寶，更美好》5
- 朵朵小語 你的成長
- 《It Bag 鎖向無敵 》1
- 經典賽赴澳移訓／台灣隊熱開了 輝勝背靠背
標題：〈台北都會〉八煙須拆路障 封村派堅封路
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email