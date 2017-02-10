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〈台北都會〉八煙須拆路障 封村派堅封路

2017-02-10

既成道路 封村派封鎖線後移提訴願

〔記者葉冠妤／新北報導〕金山八煙聚落紛紛擾擾未落幕，同宗族攻防不斷！八煙「水中央」爆紅收費後，引發宗族糾紛，村民去年十一月在聚落入口處拉起封鎖線，謝絕遊客造訪，但「水中央」管理員蔡文照日前悄悄申請路權，確認「既成道路」事實，金山警分局已要求村民於十五日前拆除路障。不過，封村派立場堅定，村民蔡根表示，就算卸除入口路障，進入水中央的小徑屬私人農地，仍不開放通行。

金山區長陳國欽證實，市府養工處已確定八煙聚落二十四到二十九號前的道路為既成道路，依法不得封路，金山警分局也於一月底行文，要求村民在二月十五日前拆除路障。養工處說明，因該路段為公眾使用通行超過廿年，且為公所經費養護，當屬既成道路。

蔡根無奈表示，自從農曆年前傳出「水中央」將再度開放消息後，年節期間及週末假日又湧入大批遊客，自封村以來，村民輪班看守封鎖線前，向遊客解釋封村原由，「每天要說上幾十次重複的話，嘴都快說破。」還不時遇上硬闖遊客，讓不少老人家高呼體力吃不消。

蔡根表示，這兩天就會卸除入口處路障，但封鎖線僅是往後移到二十九號家門前，蔡根強調，除了被認定既成道路的那一小段外，聚落其他小徑都屬於私人農地，村民們堅持不開放，遊客依舊無路可到「水中央」，他也將提起訴願，要求市府再次鑑定道路。

水中央管理員︰再申請後端路權鑑定

面對封村派的堅持，原本聲稱有意協商的蔡文照，昨也一改態度，強硬表示「不願意再談，他們太鴨霸，沒辦法溝通！」蔡文照表示，因蔡根還是把通往「水中央」的路封起來，他目前沒打算開放「水中央」，只能走一步、算一步，再申請後端路權鑑定，慢慢解套，看看有無開放的可能性。

蔡根則向遊客喊話，盼遊客尊重在地人維護生活品質的小小心願，還給八煙村民清幽家園。

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  • 養工處認定八煙聚落二十四至二十九號路段為既成道路，依法不得任意封路，將拆除聚落入口處封鎖線。（記者葉冠妤攝）

    養工處認定八煙聚落二十四至二十九號路段為既成道路，依法不得任意封路，將拆除聚落入口處封鎖線。（記者葉冠妤攝）

  • 因應入口封鎖線必須拆除，八煙聚落封村派村民將封鎖線往後挪，堅決不開放。（記者葉冠妤攝）

    因應入口封鎖線必須拆除，八煙聚落封村派村民將封鎖線往後挪，堅決不開放。（記者葉冠妤攝）

  • 金山八煙聚落紛擾仍未落幕。 （資料照，記者俞肇福攝）

    金山八煙聚落紛擾仍未落幕。 （資料照，記者俞肇福攝）

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