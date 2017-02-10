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〈北部〉親子創意拼提燈 宜蘭市免費送千份

2017-02-10

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕明天就是元宵節，宜蘭市公所特別設計元宵雞年創意提燈，供民眾免費索取，燈籠充滿巧思，不但可以自行組裝，且融入宜蘭城傳統元素。宜蘭市長江聰淵昨天分送提燈給幼兒園小朋友，象徵點亮智慧之光，祈求學業進步。

宜蘭市雞年創意提燈主體以桃紅、紫色、黃色、藍色為主色調，顯得喜氣洋洋；雞冠狀似金元寶，上面寫著「平安順興」，將宜蘭城元素融入燈籠，中間LED燈閃著不同顏色，繽紛多彩。

「女兒是我發想的靈感來源。」設計者蔡曜宇說，因為看到女兒在玩雪花片拼裝積木，突然想到過去燈籠都是一體成形，如果能加入拼裝概念，就能讓家長和孩子同樂共學，更具教育意義，整個燈籠分割成十六片元件，一一組合就能拼出活潑可愛的小提燈。

江聰淵表示，市公所準備一千份提燈免費贈送，民眾可憑身分證到宜蘭市立圖書館一樓服務櫃台登記索取，每人可索取一份，送完為止；市公所除了贈送給宜蘭市立幼兒園學生，也送給弱勢團體，分享年節氣氛。

立委陳歐珀昨天也在服務處發送燈籠。他表示，身為主管觀光的立法院交通委員會委員，為了行銷雲林燈會，向觀光局爭取四百個提燈，讓沒辦法到雲林看燈會的宜蘭民眾，也可以拿到燈籠。

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  • 宜蘭市公所今年特別設計元宵雞年創意提燈，供民眾免費索取。（記者簡惠茹攝）

    宜蘭市公所今年特別設計元宵雞年創意提燈，供民眾免費索取。（記者簡惠茹攝）

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