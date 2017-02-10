〈北部〉安農溪畔遭偷倒 三星鄉長「宣戰」
2017-02-10
決定加裝監視器 聯手監控
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪畔淪為偷倒垃圾的熱點，鄉長黃錫墉昨會勘後，決定在重要路口加裝監視器，要求清潔隊會同相關單位聯手監控，向不肖偷倒業者「宣戰」。
三星鄉尾塹村安農溪畔一帶鄉間，車流較少，夜間人跡罕至，不肖業者利用深夜時段載運廢棄物偷倒，因當地沒有路燈，查緝不易，清潔隊防不勝防。
「夭壽哦！」黃錫墉會同鄉代曾茂照、尾塹村長張呈漢等人，到尾塹村安農溪堤防勘察，發現沿路有不少垃圾堆，偷倒地點涵蓋私有地、排水溝、路旁空地，丟棄的廢棄物有彈簧床、木板、衛浴設備零組件，村民大罵偷倒者夭壽。
黃錫墉說，從偷倒廢棄物種類研判，可能來自裝潢業者、土木小包，若按照正常管道清理，需一筆處理費，不肖業者為了節省開銷，選在安農溪畔亂倒，此舉違反廢棄物清理法第四十六條規定，被移送法辦後，可處一年以上五年以下徒刑，併科一千五百萬元以下罰金。
地方人士說，安農溪歷經整治綠美化，溪床綠草如茵，堤岸自行車道常有遊客到此騎單車兜風，如今堤防旁空地被偷倒垃圾，很殺風景。黃錫墉請鄉親注意可疑車輛提供線索，協助清潔隊揪出不法，三星鄉公所清潔隊電話：03-9891980。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
桃園行動支付路邊停車費 前半年七五折
3合作業者祭優惠「行動支付」蔚為風潮，市府與「歐付寶allPay電子支付」、「Pi行動錢包」及「橘子支GAMA PAY」等三家行動支付廠商合…
網友回應
熱門新聞
- 一顆草莓要價快700 超市禮盒登上英媒版面…
- 業者未通報客人持毒 將被開罰、勒令停業
- 俄空襲IS誤炸土耳其部隊 蒲亭忙致哀
- 提勒森：對台六項保證 美兩岸政策基石
- 塞森斯任司法部長 美參院通過
- 歹子砍人斷掌 被8警押出院
- 與中油拆夥 台電自建LNG接收站
- 台啤主帥換人 3連戰力保前2
- U Car電動車 下月上路
- 「意見被打槍又不能說沒差」IKEA廣告被罵翻！
- Cosplay竟有甲、乙級證照？ 原來是「假的」！
- 《國際現場》ZARA關閉中國首家旗艦店
- 吳亞馨才掰姊弟戀 爆秘戀李聖傑
- 天下運動賭網來頭大 多次被抄
- 男友愛的視角 展現不一樣的士林
- 史上最貴 iPhone 8售價恐逾3.1萬元
- 《中英對照讀新聞》Woman Shares Thanksgiving With Teen She Accidentally Invited－女子與無意中邀請的青少年共度感恩節
- 簡鴻文︰6月股東會 個人不戀棧
- 蔡琴第2段婚姻幻滅 主動求離
- 瑞士錶壇元老登台 張榕容想送老公當禮物
- 台日對抗賽》高志綱再抗日 心情不錯喔！
- 小小說 星座迷的本週運勢
- 獅開口 阿福恐難遂經典願
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tillerson reaffirms US’ commitment to Taiwan
- 《謠言終結站》甜玉米、紫地瓜全是基改的﹖ 衛福部： 錯誤訊息別相信
- 包餡湯圓 吃1顆要走21分鐘
- 《我愛LOGO LOGO愛我》2
- 私主張 沙漏情緒管理術
- 《小珠寶，更美好》2
- 威力彩頭獎連27摃
- U Car大家談
- 自由廣場》莫為大學犧牲高中
- 醫院保全是賊 盜護理師百萬首飾
- 《我愛LOGO LOGO愛我》1
- 日櫻花預報 福岡最早開
- 邪神鬆口談分手 悶談「我愛泰勒絲」變笑柄
- 《小珠寶，更美好》5
- 朵朵小語 你的成長
- 《It Bag 鎖向無敵 》1
- 經典賽赴澳移訓／台灣隊熱開了 輝勝背靠背
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉安農溪畔遭偷倒 三星鄉長「宣戰」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分