〈北部〉安農溪畔遭偷倒 三星鄉長「宣戰」

2017-02-10

決定加裝監視器 聯手監控

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪畔淪為偷倒垃圾的熱點，鄉長黃錫墉昨會勘後，決定在重要路口加裝監視器，要求清潔隊會同相關單位聯手監控，向不肖偷倒業者「宣戰」。

三星鄉尾塹村安農溪畔一帶鄉間，車流較少，夜間人跡罕至，不肖業者利用深夜時段載運廢棄物偷倒，因當地沒有路燈，查緝不易，清潔隊防不勝防。

「夭壽哦！」黃錫墉會同鄉代曾茂照、尾塹村長張呈漢等人，到尾塹村安農溪堤防勘察，發現沿路有不少垃圾堆，偷倒地點涵蓋私有地、排水溝、路旁空地，丟棄的廢棄物有彈簧床、木板、衛浴設備零組件，村民大罵偷倒者夭壽。

黃錫墉說，從偷倒廢棄物種類研判，可能來自裝潢業者、土木小包，若按照正常管道清理，需一筆處理費，不肖業者為了節省開銷，選在安農溪畔亂倒，此舉違反廢棄物清理法第四十六條規定，被移送法辦後，可處一年以上五年以下徒刑，併科一千五百萬元以下罰金。

地方人士說，安農溪歷經整治綠美化，溪床綠草如茵，堤岸自行車道常有遊客到此騎單車兜風，如今堤防旁空地被偷倒垃圾，很殺風景。黃錫墉請鄉親注意可疑車輛提供線索，協助清潔隊揪出不法，三星鄉公所清潔隊電話：03-9891980。