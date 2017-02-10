〈北部〉北迴隧道手機無訊號 網友連署促改善
2017-02-10
蘇花間隧道總長33公里
〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵北迴線蘇澳到花蓮區間長七十九公里，但隧道就長達卅三公里，每當列車行駛其間，手機通訊有將近一半的時間都處在不良狀態，有網友在公共政策網路參與平台發起「改善東部鐵路隧道行動電話通訊品質」連署，希望政府要求電信公司改善東部隧道的手機通訊品質。
訊號不良時間長達20分鐘
「火車要進山洞了，等一下再聯絡」，這是台鐵乘客在北迴鐵路上最常說的一句話，北迴鐵路隧道單向多達十三座，其中最長的隧道是宜花間的「新觀音隧道」長達十公里。在這些隧道中，多數行動電話完全收不到訊號，加上一些偏僻路線有訊號死角，被戲稱是「全台斷訊最嚴重的一段路」整段旅程訊號不良時間可長達廿分鐘。
從事業務工作、常往來花蓮與台北的陳姓旅客說，北迴鐵路最快的普悠瑪號列車，從羅東到花蓮不到一個小時，列車經過蘇澳新站進入山區後，行動電話就幾乎收不到訊號，尤其隧道內呈完全無訊號狀態，時間很久，對許多做生意的商務乘客來說，實在非常不方便，常常一斷就要等三、四分鐘後才會有訊號，但又很快斷訊。
這種現象從手機普及後就不斷被抱怨，台鐵五、六年前曾找過電信業者商討解決，並未受到業者重視，有網友在國家發展委員會「公共政策網路參與平台」提點子，連署要求改善東部鐵路隧道行動電話通訊品質。提議者指出，東部鐵路幾乎所有隧道的行動電話都會斷訊，建議要求台鐵及電信商改善東部鐵路隧道行動電話通訊品質，增加東部鐵路隧道4G佈建率，目前已通過檢核進入附議階段，需在五十三天內達到五千名網友附議。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
桃園行動支付路邊停車費 前半年七五折
3合作業者祭優惠「行動支付」蔚為風潮，市府與「歐付寶allPay電子支付」、「Pi行動錢包」及「橘子支GAMA PAY」等三家行動支付廠商合…
網友回應
熱門新聞
- 一顆草莓要價快700 超市禮盒登上英媒版面…
- 業者未通報客人持毒 將被開罰、勒令停業
- 俄空襲IS誤炸土耳其部隊 蒲亭忙致哀
- 提勒森：對台六項保證 美兩岸政策基石
- 塞森斯任司法部長 美參院通過
- 歹子砍人斷掌 被8警押出院
- 與中油拆夥 台電自建LNG接收站
- 台啤主帥換人 3連戰力保前2
- U Car電動車 下月上路
- 「意見被打槍又不能說沒差」IKEA廣告被罵翻！
- Cosplay竟有甲、乙級證照？ 原來是「假的」！
- 《國際現場》ZARA關閉中國首家旗艦店
- 吳亞馨才掰姊弟戀 爆秘戀李聖傑
- 天下運動賭網來頭大 多次被抄
- 男友愛的視角 展現不一樣的士林
- 史上最貴 iPhone 8售價恐逾3.1萬元
- 《中英對照讀新聞》Woman Shares Thanksgiving With Teen She Accidentally Invited－女子與無意中邀請的青少年共度感恩節
- 簡鴻文︰6月股東會 個人不戀棧
- 蔡琴第2段婚姻幻滅 主動求離
- 瑞士錶壇元老登台 張榕容想送老公當禮物
- 台日對抗賽》高志綱再抗日 心情不錯喔！
- 小小說 星座迷的本週運勢
- 獅開口 阿福恐難遂經典願
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tillerson reaffirms US’ commitment to Taiwan
- 《謠言終結站》甜玉米、紫地瓜全是基改的﹖ 衛福部： 錯誤訊息別相信
- 包餡湯圓 吃1顆要走21分鐘
- 《我愛LOGO LOGO愛我》2
- 私主張 沙漏情緒管理術
- 《小珠寶，更美好》2
- 威力彩頭獎連27摃
- U Car大家談
- 自由廣場》莫為大學犧牲高中
- 醫院保全是賊 盜護理師百萬首飾
- 《我愛LOGO LOGO愛我》1
- 日櫻花預報 福岡最早開
- 邪神鬆口談分手 悶談「我愛泰勒絲」變笑柄
- 《小珠寶，更美好》5
- 朵朵小語 你的成長
- 《It Bag 鎖向無敵 》1
- 經典賽赴澳移訓／台灣隊熱開了 輝勝背靠背
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉北迴隧道手機無訊號 網友連署促改善
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分