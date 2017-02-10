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〈北部〉北迴隧道手機無訊號 網友連署促改善

2017-02-10

蘇花間隧道總長33公里

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵北迴線蘇澳到花蓮區間長七十九公里，但隧道就長達卅三公里，每當列車行駛其間，手機通訊有將近一半的時間都處在不良狀態，有網友在公共政策網路參與平台發起「改善東部鐵路隧道行動電話通訊品質」連署，希望政府要求電信公司改善東部隧道的手機通訊品質。

訊號不良時間長達20分鐘

「火車要進山洞了，等一下再聯絡」，這是台鐵乘客在北迴鐵路上最常說的一句話，北迴鐵路隧道單向多達十三座，其中最長的隧道是宜花間的「新觀音隧道」長達十公里。在這些隧道中，多數行動電話完全收不到訊號，加上一些偏僻路線有訊號死角，被戲稱是「全台斷訊最嚴重的一段路」整段旅程訊號不良時間可長達廿分鐘。

從事業務工作、常往來花蓮與台北的陳姓旅客說，北迴鐵路最快的普悠瑪號列車，從羅東到花蓮不到一個小時，列車經過蘇澳新站進入山區後，行動電話就幾乎收不到訊號，尤其隧道內呈完全無訊號狀態，時間很久，對許多做生意的商務乘客來說，實在非常不方便，常常一斷就要等三、四分鐘後才會有訊號，但又很快斷訊。

這種現象從手機普及後就不斷被抱怨，台鐵五、六年前曾找過電信業者商討解決，並未受到業者重視，有網友在國家發展委員會「公共政策網路參與平台」提點子，連署要求改善東部鐵路隧道行動電話通訊品質。提議者指出，東部鐵路幾乎所有隧道的行動電話都會斷訊，建議要求台鐵及電信商改善東部鐵路隧道行動電話通訊品質，增加東部鐵路隧道4G佈建率，目前已通過檢核進入附議階段，需在五十三天內達到五千名網友附議。

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  • 台鐵北迴線蘇澳到花蓮間隧道總長達33公里，手機訊號不良時間可長達20分鐘。（楊姓讀者提供）

    台鐵北迴線蘇澳到花蓮間隧道總長達33公里，手機訊號不良時間可長達20分鐘。（楊姓讀者提供）

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