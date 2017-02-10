〈北部〉吳清鏞接宜蘭副縣長? 民進黨部主委、議長都反對

2017-02-10

協辦全運會？吳清鏞稱未接獲徵詢

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣長林聰賢出任農委會主委，由副縣長吳澤成代理縣長，外傳副縣長已內定由縣府前教育處長吳清鏞接任，卻遭民進黨強烈反彈。縣長、副縣長都非民進黨籍，辛苦打下江山卻淪為在野黨，縣黨部主委林進財與縣議會議長陳文昌都跳出來反對。吳澤成表示，副縣長人選未定。

宜蘭縣副縣長人選引起關注，與下屆縣長選舉佈局有關，吳清鏞要接任副縣長傳聞甚囂塵上，他曾擔任宜蘭高中、羅東高中校長，二○一一年八月被延攬擔任教育處長三年，目前在教育部課程師資教學協作中心擔任規劃委員；據了解，吳澤成延攬他出任，是希望借重吳清鏞協辦十月的全國運動會。

「怎麼可能！從哪裡傳出來的呀！奇怪。」吳清鏞對傳聞表示驚訝。他說，這就好像林聰賢被點名一樣，他自己都未接到徵詢，不知道有這樣的消息。只是消息傳出後，民進黨宜蘭縣黨部主委林進財說，若由吳清鏞出任，民進黨在宜蘭就淪為在野黨，辛苦努力耕耘，縣府沒有角色給民進黨很奇怪，縣黨部會對副縣長人選發出建言，請宜蘭縣政府參考。

將淪在野黨 陳文昌指吳缺協調能力

「吳清鏞最欠缺的就是協調能力。」縣議會議長陳文昌認為，副縣長人選應該要能協助推動縣政，與人民對話溝通，他肯定吳的教育專業，但他從教育處長位子離開，就是因為欠缺溝通協調能力，縣府要三思。

陳文昌指出，宜蘭縣政要推動改革，卻沒受到多數人民支持，縣政支持度不升反降，顯示在執行面出問題，必須深刻檢討，副縣長人選應該選擇可以跟社會大眾溝通協調的人選，特別是有接受過民意考驗的人更適合，否則宜蘭民主聖地將變成艱困選區，民進黨支持者情何以堪。

陳文昌也開玩笑的說，若真沒有人，他願意毛遂自薦，他在政府與民意機關服務過，也在商場打拚過，就是懂得如何跟社會大眾對話的人。

無特定條件 吳澤成：目前都還沒有人選

吳澤成昨天到議會拜會議長陳文昌，對陳的建議表示尊重與理解。事後，接受媒體詢問是否有內定人選時，他說，目前都還沒有人選，也沒有聽到有誰推薦、或有人來毛遂自薦，會盡快公佈人選；媒體進一步詢問副縣長應有哪些條件，吳澤成笑說：「又不是在挑女婿，沒有什麼特定條件。」