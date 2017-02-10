〈北部〉新竹賞蟹步道 3月底萬蟹奔騰
2017-02-10
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府在香山濕地美山路段打造濕地中心和兩百五十公尺的賞蟹步道，將在三月底完工，市長林智堅昨天前往視察後表示，賞蟹步道讓孩子親近大自然， 觀賞萬蟹奔騰的景象，是最棒的生態教室。
林智堅說，未來濕地中心會提供非營利組織使用，推廣自然生態教育。賞蟹步道則可觀賞弧邊招潮蟹、德氏仿厚蟹等十多種螃蟹，退潮時「萬蟹奔騰」景象將很壯觀。
市府產業發展處表示，賞蟹步道根據螃蟹出沒地點與時間設計弧度和彎道，步道距離濕地還有一公尺深，站在步道上能就近欣賞泥灘地到沙地豐富多樣的螃蟹物種，還能觀察可愛的彈塗魚與欣賞美麗夕陽，步道上的水泥塊是採預鑄水泥，減少對生態的影響。
設計師李金成說，賞蟹步道完成後將設導覽站，每梯次卅人、限三百人進入觀蟹，如果漲潮，還可搭養蚵人家的採蚵車到泥灘地採蚵，也可結合十七公里自行車道，坐在岸邊觀潮賞香山濕地夕陽。
林智堅說，市府去年針對香山濕地沿線進行改造，已完成三百四十六公頃紅樹林疏伐、美山區風情海岸體驗步道、海山漁港的停車場等，金城湖區設置三處賞鳥平台及一處觀海平台也即將完工。
林智堅說，賞蟹步道完工後將結合周邊產業，如養蚵人家、烏魚子業和米粉及茶花等產業；市府產業發展處長翁義芳說，未來會透過居民參與或生態旅遊營運團隊進駐，成立濕地導覽組織，提供預約解說導覽服務，民眾可搭火車到三姓橋站或香山車站，再騎著YouBike慢遊香山，享受結合自然生態、古蹟及美食的香山之旅。
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