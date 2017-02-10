〈北部〉峨眉桶柑疑生黃龍病 將採樣送驗
2017-02-10
〔記者廖雪茹／峨眉報導〕目前正值新竹縣峨眉鄉桶柑的產季，但多名果農發現果樹因之前出現枝條乾枯、葉片黃化，導致果實生長不佳，影響產量。
農委會桃園區農業改良場專家現勘後初步診斷可能得了黃龍病或遭線蟲危害，將在初春新梢萌發時採樣送驗確認，再建議防治處置作為。峨眉鄉農會推廣部主任吳永森說，目前僅接獲零星個案，但早期發現可早期防治，有助於避免危害擴大。
峨眉鄉民代表黎侑昌表示，陸續接獲農民反映，桶柑樹去年七月左右出現枝條乾枯、葉子黃化，十月情況最為嚴重，導致果實長不好，甚至無法結果，受影響的柑園大多位在河岸的緩坡。
峨眉鄉公所農業課和峨眉鄉農會獲報後，向桃園農改場通報求援，日前與農改場副研究員吳信郁等人現勘。
吳信郁發現，桶柑植株出現單側枝條或全株性枝條葉片黃化、葉脈中肋木栓化，嚴重時甚至造成落葉及枝條乾枯，初步診斷疑為系統性黃龍病或植物寄生性線蟲危害，導致整個植株弱化。
吳信郁建議，於新梢萌發時採集土壤樣品，檢驗植物寄生性線蟲數量，採樣送台灣大學植微所檢驗黃龍病。屆時將視檢驗結果，建議後續的病蟲害防治，農民可視情況選擇砍除黃龍病罹病植株，同時採用藥劑防治。
吳信郁提醒，果農在栽培管理上，可挖深水溝促進排水，控制施肥量，並酌予修剪枝條促進通風採光，以提升果實品質並減少病蟲害發生。
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