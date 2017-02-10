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〈北部〉草莓炭疽病嚴重 農委會調查用藥改善

2017-02-10

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉素來有「草莓王國」美譽，草莓季吸引全國旅客前往享受採果樂，大啖草莓香甜好滋味。不過，莓農長期受到草莓炭疽病等病、蟲害影響，常造成不少損失。行政院農委會為了改善狀況，由農試所調查莓農用藥情形，了解藥物防治病蟲害狀況，盼能改善問題。

大湖地區農會指出，大湖鄉草莓今年種植面積約四百三十公頃，因種苗短缺，比去年少了三十公頃，目前莓農最擔憂的主要是草莓炭疽病，由於草莓炭疽病盛行於草莓栽培期間，殘害尚在苗期生長階段的幼苗，有些莓農因此在生長期甚至要補苗三次，才能讓草莓順利生長，因此不少莓農聞草莓炭疽病為之色變。

大湖地區農會也說，由於大湖地區的草莓主要是分株栽種，長期下來導致病蟲害的抗藥性變強，不少防治藥物都逐漸失效，為確保莓農生計，並且維持草莓產業的永續發展，農委會農試所委請大湖地區農會，蒐集願意報名自主檢驗的草莓農友在栽培過程中，觀察草莓的用藥情形、抗藥性與減少病蟲害成效。

由於不少病菌都存在土壤裡頭，且草莓用藥需經過農試所檢驗合格才能使用，農試所盼此舉能夠找出安全並且適合的用藥，讓莓農種得安心，消費者也能吃得安心。

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  • 莓苗染上炭疽病後，不久葉子就會枯萎，只能整株拔除重植。（記者彭健禮攝）

    莓苗染上炭疽病後，不久葉子就會枯萎，只能整株拔除重植。（記者彭健禮攝）

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