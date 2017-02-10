〈北部〉竹市YouBike將增15站 竹科也規劃15站
2017-02-10
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市YouBike將更普及，繼去年底完成卅個站點的設置後，今年市府編列三千萬元經費，將再新增十五個站點，提升通勤、通學便利性；新竹科學園區也要自行在園區內規劃十五個站點，鼓勵十二萬名竹科上班族利用YouBike購物、用餐與運動，啟動綠色新生活運動。
市府交通處長倪茂榮說，市府去年底完成YouBike卅個站點的設置，除以舊城區一平方公里的範圍為設置考量，也結合鐵路和鐵馬的雙鐵行程，讓每個台鐵車站都有YouBike的站點，也均衡各區需求，讓東區、北區、西區、南區和香山區都可騎乘YouBike。
倪茂榮說，今年新增的十五個站點，將連結現有站點，例如設在香山火車站、香山國小之間或三姓橋車站到中華大學、玄奘大學之間，市府並希望推展風城單車微旅行，以YouBike串連特色景點，邀請民眾深入社區，了解在地歷史文化。
倪茂榮表示，新竹科學園區也要自行在園區內規劃十五個站點，可與市府設置的站點連結，提供十二萬名竹科上班族交通運輸工具新選擇，鼓勵他們利用YouBike購物、用餐與運動。
倪茂榮說，市府已與業者簽訂擴充合約，新增的十五個YouBike站點今年完成設置後，這項低碳綠色運輸系統將更普及，方便市民與遊客使用。
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