〈北部〉桃園免試入學模擬分發 17人5Ａ選職科

2017-02-10

下週一公布 錄取率87％

〔記者陳昀／桃園報導〕市府教育局將於下週一（十三日）上午十一點，在免試入學網站公布桃連區高中職免試入學模擬分發結果，二月底前開放查詢；教育局表示，這次錄取率為八十七．五九％，有十七名5Ａ學生在前三志願選填職業類科，顯示技職教育、適性發展受到重視；教育局提醒考生，四月十日會再舉行一次試模擬分發，這段時間可以補強各項積分、調整志願選填策略。

教育局指出，這次共有兩萬四六三八名學生參加試模擬分發，結果有兩萬一五八○人錄取，錄取率為八十七．五九％，平均每名學生選填十七個志願、較過去增加六個；其中約四成五、共九五○三名學生錄取第一志願，近九成、一萬九三一一人錄取前三志願。五專方面，雖然只有五五二個招生名額，但錄取率高達九十二．五七％，建議考生把握免試管道。

教育局中等教育科候用校長鄭如玲表示，這次試模擬分發有三○五八名學生未錄取，主因是志願數選填不足，將要求學校加強輔導。教育局今年也調整志願序計分，第十六個至三十個志願，從不計分調整為得一分，鼓勵學生填滿三十個志願數。

鄭如玲說，總計免試入學、特色招生考試、五專學校，今年至少有兩萬二五四九個名額，換算後，每位學生平均有一．二個錄取名額，距離實際分發還有四個月時間，積分還會有變動，呼籲考生參酌這次試模擬分發結果補強各項積分；她也建議，善用每三個志願序同分，且職業類科跨校同群視為同一志願序計分的設計，調整志願選填策略。