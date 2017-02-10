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〈北部〉燈會「交通懶人包」 假日有接駁車

2017-02-10

〔記者陳昀／桃園報導〕主打「全國最大環湖主燈秀」的桃園燈會，今起在龍潭大池畔熱鬧登場，市府推出「交通懶人包」，呼籲民眾利用大眾運輸工具前往，例假日在龍潭運動公園附近有免費接駁車。

觀光旅遊局表示，從中壢火車站搭乘新竹客運5616路線，在龍潭站（北龍路）下車，步行一分鐘即可抵達會場；從桃園火車站搭乘桃園客運5053（經九龍村）路線，在龍潭站下車後，沿北龍路往龍潭大池方向，步行約十五分鐘，就可抵達會場。

活動期間的假日下午四點至晚上十一點，在龍潭運動公園附近、龍潭區大昌路二段八十號的「88加油站」旁，有免費接駁車，約十五至二十分鐘一班車，起迄站為88加油站旁至神龍路高速公路橋下。

民眾若自行開車，可由國道三號龍潭交流道下，往石門水庫方向行駛，接桃113乙線↓右轉桃113線（中正路）↓左轉大同路↓神龍路↓左轉新龍路，停車後再步行前往會場；燈會周邊共規劃十處停車場和路邊停車格，共有一四六一個停車位。

自小客車可停放在神龍路的路邊停車格、龍華路第一停車場、老人會館前停車場、公所後方停車場、東龍路二○○巷停車場、中正路路邊停車格、新龍路（路邊停車）、中正路（湖底段六八八號）、龍潭運動公園、88加油站旁；此外，中豐路上林段鄰近龍潭大池的兩側人行道可停放機車。

龍潭警分局指出，第一階段交通管制是十日、十三日至十七日（平日）下午四點半至晚上十一點，十一日、十二日、十八日、十九日的四天例假日下午兩點半至晚上十一點，龍元路（鄰近龍潭大池路段）、神龍路（南龍路至龍元路段）禁止車輛通行，神龍路（金龍路至南龍路段）單側車輛禁止通行，龍元路往新龍路方向禁止通行。

第二階段配合「龍潭迎財神」活動，十一日下午兩點至晚上九點，包括東龍路、龍青路、中正路、北龍路、聖亭路、龍元路全面管制；第三階段配合「迎古董嘉年華」活動，十二日下午三點至晚上七點，東龍路、中正路、北龍路、聖亭路、龍元路全面管制。

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標題：〈北部〉燈會「交通懶人包」 假日有接駁車


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