〈北部〉桃園燈會 今晚7時點燈放煙火
〔記者周敏鴻／龍潭報導〕桃園燈會今晚至十九日在龍潭區龍潭大池璀璨登場，今晚七點將由市長鄭文燦主持「幸福起家」主燈的點燈儀式，除了主燈秀、煙火秀，民眾也可漫步龍潭大池畔，遍賞「祈福燈林」、「百蝶嬉春」等六大主題燈區。
「幸福起家」主燈高達十二公尺，將近四層樓的高度，是雄偉公雞仰天高鳴的造型；公雞腳爪旁有小房子，小房子內有小公雞、小母雞，象徵桃園市是幸福起家、安居樂業的園地，今晚七點將亮起絢爛燈光，並施放高空煙火。
漫步龍潭大池畔 遍賞6大燈區
看完主燈秀後，建議民眾從主燈區順時針沿著龍潭大池畔漫步，走上九曲橋，進入掛滿燈籠的「祈福燈林」主題燈區，遠眺喜氣洋洋的副燈「祥獅獻瑞」。
接著走到南天宮廣場賞花燈，沿著龍潭大池畔繞過老人會館前方步道，進入「一同去礁遊」主題燈區、穿過「星月情緣」創意光廊，欣賞沿途的螃蟹與魚類等造型花燈，就抵達「雞不可失」主題燈區，近看可愛的小雞造型花燈、遠望利用龍潭觀光吊橋裝飾的「氣壯山河」。
再往主燈區前進，沿途欣賞「北橫狂想曲」、「四月望雨」、「百蝶嬉春」主題燈區，用復興區的螢火蟲、蝴蝶，稀有的大紫蛺蝶造型燈，以及歌曲《四季紅》等，讓民眾感受桃園獨有的人文與生態之美。
週末煙火秀 水上舞台天天表演
十一、十八日兩個週六的晚上八點，則有高空煙火秀；今起至十九日的晚間六點到九點，「水上舞台」也有表演節目，演出團體包括啟英高中綜藝秀、日本HEAVENESE節慶樂團等。
桃園燈會今年設計色彩繽紛的「桃樂雞小提燈」，民眾可在燈會期間每天下午五點前往龍元路的「小提燈發送處」領取，每日數量有限，送完為止。
「桃樂雞小提燈」也是存錢筒，民眾只要從小雞的背部將錢幣投入，小雞就會做出展翅動作，模樣逗趣可愛；要取出錢幣時，只需從尾部倒出即可，就像下金雞蛋般，幸福感十足。
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