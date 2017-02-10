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屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案 震撼新莊 賣翻了！
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〈北部〉留意外地簽約廠商 App處處通

2017-02-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府與三家行動支付業者簽約，讓民眾路邊停車可透過行動App支付繳費，目前已有九個縣市的路邊停車使用行動支付系統，由於各縣市的簽約廠商不同，民眾抱怨須下載不同App系統，很困擾；交通局建議，可就自己經常出入的縣市找相同簽約廠商的App程式。

市府交通局停車管理工程科科長蘇盈瑜表示，民眾可視支付習慣下載其中一家廠商的App，例如甲廠商同時和桃園、台北簽約，民眾使用甲廠商的App就可同時繳交兩地停車費。

蘇盈瑜說，由於北北桃基是共同生活圈，桃園已和基隆、新北達成共識，未來會採取聯合招標；至於台北市，由於合約到期日無法配合，暫時無法聯合招標。未來桃園、基隆、新北為共同廠商，民眾在這三個地方都可暢行無阻。

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