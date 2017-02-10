| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案 震撼新莊 賣翻了！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉桃園行動支付路邊停車費 前半年七五折

2017-02-10

3合作業者祭優惠

〔記者謝武雄／桃園報導〕「行動支付」蔚為風潮，市府與「歐付寶allPay電子支付」、「Pi行動錢包」及「橘子支GAMA PAY」等三家行動支付廠商合作，即日起至八月八日止，用手機App繳納桃園市路邊停車費，即享七五折優惠；市長鄭文燦昨天宣布，今年將發行一萬張行動市民卡，加入行動支付的行列。

此外，三家業者也分別推出優惠方案，「歐付寶allPay」提供新註冊會員享有歐付寶現金一百元、「Pi行動錢包」推出新會員首兩筆享五折優惠、「橘子支GAMA PAY」則是首筆繳費成功不限金額，即送橘子支儲值金，三家業者允諾會提供桃園市路邊停車更多優惠。

鄭文燦昨在記者會上表示，駕駛人只要先下載手機App，掃描停車單就可繳費；登錄車號後，系統會主動推播通知會員尚有停車費未繳資訊，會員即使遠在國外，只要有網路就可即查、即繳、即銷路邊停車費。

交通局長劉慶豐表示，桃園市路邊停車費繳費管道有「超商臨櫃代收」、「多媒體事務機補單」、「金融機構代扣繳」、市府「路邊停車服務中心」，現在新增行動支付，提供前半年停車費七五折優惠，民眾可多利用。

此外，桃園區龍安一停車場、龍安二停車場、建國停車場、青溪停車場、三聖停車場、巨蛋園區第三、第四、第五、第六停車場、平鎮區坤慶停車場、大溪區停二停車場、長興停車場等市府直營的路外停車場，也可使用行動支付系統。

另推出行動市民卡

鄭文燦也宣布，桃園市將發行一萬張行動市民卡，採用特殊介面，結合電話SIM卡、悠遊卡、一卡通等電子票證功能，民眾儲值後，搭乘捷運、超商購物都可用行動電話感應扣費，也是另一種形式的行動支付。

市府資訊中心主任閻俊如指出，第一代行動市民卡只限中華電信，今年擴大發行的第二代行動市民卡不限定電信公司，民眾可隨意選擇悠遊卡、一卡通系統，行動市民卡專用SIM卡也具有市民卡所有功能。

閻俊如說，專用SIM卡使用4G門號，目前只支援Android系統，iOS系統並未開放，但Android系統必須是NFC手機，相關資訊可詢問各電信公司。

廣告
  • 桃園市長鄭文燦（左二）與3家行動支付業者共同宣布，桃園市路邊停車可以手機行動支付，前半年七五折。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦（左二）與3家行動支付業者共同宣布，桃園市路邊停車可以手機行動支付，前半年七五折。（記者謝武雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
桃園行動支付路邊停車費 前半年七五折

3合作業者祭優惠「行動支付」蔚為風潮，市府與「歐付寶allPay電子支付」、「Pi行動錢包」及「橘子支GAMA PAY」等三家行動支付廠商合…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：〈北部〉桃園行動支付路邊停車費 前半年七五折


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.