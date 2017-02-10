〈北部〉桃園行動支付路邊停車費 前半年七五折

2017-02-10

3合作業者祭優惠

〔記者謝武雄／桃園報導〕「行動支付」蔚為風潮，市府與「歐付寶allPay電子支付」、「Pi行動錢包」及「橘子支GAMA PAY」等三家行動支付廠商合作，即日起至八月八日止，用手機App繳納桃園市路邊停車費，即享七五折優惠；市長鄭文燦昨天宣布，今年將發行一萬張行動市民卡，加入行動支付的行列。

此外，三家業者也分別推出優惠方案，「歐付寶allPay」提供新註冊會員享有歐付寶現金一百元、「Pi行動錢包」推出新會員首兩筆享五折優惠、「橘子支GAMA PAY」則是首筆繳費成功不限金額，即送橘子支儲值金，三家業者允諾會提供桃園市路邊停車更多優惠。

鄭文燦昨在記者會上表示，駕駛人只要先下載手機App，掃描停車單就可繳費；登錄車號後，系統會主動推播通知會員尚有停車費未繳資訊，會員即使遠在國外，只要有網路就可即查、即繳、即銷路邊停車費。

交通局長劉慶豐表示，桃園市路邊停車費繳費管道有「超商臨櫃代收」、「多媒體事務機補單」、「金融機構代扣繳」、市府「路邊停車服務中心」，現在新增行動支付，提供前半年停車費七五折優惠，民眾可多利用。

此外，桃園區龍安一停車場、龍安二停車場、建國停車場、青溪停車場、三聖停車場、巨蛋園區第三、第四、第五、第六停車場、平鎮區坤慶停車場、大溪區停二停車場、長興停車場等市府直營的路外停車場，也可使用行動支付系統。

另推出行動市民卡

鄭文燦也宣布，桃園市將發行一萬張行動市民卡，採用特殊介面，結合電話SIM卡、悠遊卡、一卡通等電子票證功能，民眾儲值後，搭乘捷運、超商購物都可用行動電話感應扣費，也是另一種形式的行動支付。

市府資訊中心主任閻俊如指出，第一代行動市民卡只限中華電信，今年擴大發行的第二代行動市民卡不限定電信公司，民眾可隨意選擇悠遊卡、一卡通系統，行動市民卡專用SIM卡也具有市民卡所有功能。

閻俊如說，專用SIM卡使用4G門號，目前只支援Android系統，iOS系統並未開放，但Android系統必須是NFC手機，相關資訊可詢問各電信公司。